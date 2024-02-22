Собака Байдена Командор 24 раза покусала сотрудников Секретной службы США

Немецкая овчарка действующего президента США Джо Байдена не менее 24 раз покусала персонал Секретной службы за год.

После нескольких инцидентов с нападениями на телохранителей двухлетнюю немецкую овчарку президента США Джо Байдена Командора выселили из резиденции главы государства в октябре прошлого года.

Об этом рассказывает Тelegraph.

Один из инцидентов произошел в президентском пляжном доме на пляже Рехобот в штате Делавер. Командор укусил агента Секретной службы во время прогулки.

Согласно отчету, укус вызвал серьезную открытую рану, а агент потерял значительное количество крови и ему наложили шесть швов. Без предоставления пострадавшим медицинской помощи не обошлись и более 10 идентичных инцидентов.

Командор — так зовут собаку — прибыл в Белый дом в 2021 году, когда еще был щенком. Его подарил младший брат Джо Байдена – Джеймс.

Он стал второй собакой семьи президента, выгнанной из Белого дома. Ранее такое участие постигло и Майора – немецкая овчарка, которую Байдены взяли из приюта для животных в 2018 году. Этот любимец главы Белого дома тоже нападал на людей. В ноябре 2020 года президент даже сломал ногу во время игры с Майором.

Байдены считали, что неуправляемое поведение собаки было спровоцировано стрессовой обстановкой в Белом доме. В конце концов собаку отправили жить к друзьям президента в Делавер.

Еще одна немецкая овчарка Байдена – Чемп – была более послушной. Она умерла в 2021 году, тогда ей было уже 13 лет.

В общем, домашние животные являются давней традицией в Белом доме. Так, у Билла Клинтона любимцем был кот. Барак Обама имел португальскую водяную собаку по прозвищу Бо. Джон Куинси Адамс и Бенджамин Гаррисон держали аллигаторов. Мартин Ван Бюрен – двух тигрят, а у Уильяма Генри Харриса была корова.

У Авраама Линкольна был большой зверинец: свинья, две козы, пара собак, индейка и лошадь. А у Теодора Рузвельта было более 40 питомцев, в том числе змея, морские свинки, несколько собак и ящерица.

Напомним, ранее сообщалось, как двухлетняя немецкая овчарка президента США Джо Байдена укусила сотрудницу секретной службы США, работающей в президентской охране. Это уже одиннадцатый случай с октября 2022 года, когда собака президента на кого-то нападает. Супруга президента Джилл Байден отметила, что Белый дом может являться стрессовой средой для домашних животных.

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