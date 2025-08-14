- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Собака ежедневно устраивает сюрпризы своей хозяйке: забавное видео покорило Сеть
Пес породы шарпей покорил Сеть своим ежедневным ритуалом: собака прячется за углом и пугает свою хозяйку. Видео с забавными проделками собаки быстро стало вирусным, набрав миллионы просмотров в TikTok.
Домашние любимцы умеют устраивать «сюрпризы» своим хозяевам, чтобы разнообразить их повседневную жизнь. Однако шарпей Луна изобрела новый ритуал — каждое утро пугать свою владелицу.
Об этом рассказала хозяйка собаки в одном из своих видео в соцсети TikTok.
По словам женщины, Луна каждое утро прячется за углом лестницы, и ожидает, когда ее хозяйка начнет спускаться вниз, выглядывая из-за угла.
Когда собаке удается увидеть свою владелицу внизу, она радостно выпрыгивает, чтобы «напугать». Хозяйка знает об этом ритуале, но каждый раз делает вид, что испугалась. Это доставляет Луне истинное удовольствие от игры.
«POV: ваша собака выпрыгивает, чтобы напугать всякий раз, когда вы спускаетесь вниз» — так подписала свое видео владелица шарпея.
Своеобразное шоу от Луны стало очень популярным и завоевало внимание миллионов пользователей соцсетей.
По словам женщины, эти короткие, но искренние моменты делают ее день ярче и прекрасным способом справиться со стрессом. Она призналась, что эта игра стала для нее особым ритуалом.
«Я бы отдала все, чтобы сохранить это навсегда», — добавила она.
Через несколько дней после публикации видео с «пугалом» от шарпея набрало более 4,4 миллиона просмотров.
В комментариях пользователи выражают свое восхищение Луной, сравнивая его с маленьким ребенком и отмечают, что собака — маленькая проказница.
Ранее ТСН.ua писал о том, что жительница Лос-Анджелеса завела котенка, однако впоследствии выяснила, что это редкая порода ламкин.