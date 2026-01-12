Собака и котенок остались одни дома: скрытая камера сняла их развлечения

Кот и собака / © Associated Press

Реклама

Владелица котенка и собаки показала развлечения животных, когда хозяев нет дома.

Об этом пишет wamiz.co.uk.

На видео видно, как собака и кот отдыхают на кровати хозяйки.

Реклама

Но вместо того, чтобы мирно дремать, котенок решает побеспокоить своего друга. Удивленная, собака отскакивает назад и смотрит на маленького котика.

Потом они быстро начинают играть вместе.

Владелица животных поспешила объяснить своим подписчикам, что ее питомцы находятся под присмотром «99% времени». Она добавила, что это видео — «короткий клип, снятый, когда я выполняла работу, и он не отражает часов тренировок и воспитания, которые я в них вкладываю».

Напомним, женщина показала ветеринару своего кота и врач был шокирован, когда узнал о возрасте животного.