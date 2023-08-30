Собака каждую ночь убегала из приюта для животных в дом престарелых: трогательная история

В Мичигане, США, озорная собака неоднократно убегала из местного приюта для животных, чтобы пробраться в соседний дом престарелых.

Об этом пишет Detroit Free Press.

Скаут перелез через несколько высоких заборов и пересек шоссе глубокой ночи, пока не пробрался в медицинское учреждение Беллера в Медоу-Брук через автоматические двери. Пес устроился на вечер на их кожаном диванчике в вестибюле.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

На следующее утро медсестра наткнулась на бездомную собаку и позвонила в службу по контролю за животными округа Антрим. Несмотря на то, что шериф забрал Скаута, на следующую ночь собака снова вернулась назад. И так происходило по кругу несколько ночей подряд.

Именно тогда администратор Марна Робертсон решила оставить четвероногого.

"Я человек, который смотрит на внешние признаки, и если так должно быть, то так и должно быть. Он сделал это один раз, дважды, трижды, и, очевидно, следует обратить на это внимание. И я спросила персонал: "Ну, он хочет быть здесь. Кто-нибудь хотел бы иметь собаку?" – сказала она.

Скаут и Марна Робертсон / Фото: Detroit Free Press

Жители дома, многие из которых страдают слабоумием, неизлечимыми заболеваниями или некому о них позаботиться, были в восторге от того, что собака была рядом. Она сделала условия более похожими на дом.

"Когда вы дома, у вас есть домашние животные, а здесь их не будет", — сказала 49-летняя Ронда Томчак, помощница по административным вопросам. "Когда рядом есть собака, чувствуешь себя как дома".

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Скауту доверяют полную свободу действий и его можно встретить тем, кто бродит по коридорам и совершает обходы. Он даже научился открывать дверь лапой и узнавать, какие пенсионеры будут преподносить ему угощение.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Кроме его любви к лакомству, никто ничего не знает о Скауте. Кстати, так его назвали из-за следов гранул на морде. Все, что известно, это то, что он родился в семье, где жестоко вели себя, и приехал испуганным. Он осторожно ходит по дому и пугается, когда слышит лязг ключей или громкие звуки.

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Персонал дома престарелых считает, что Скаута заманила "безопасная среда" в Медоу-Брук.

"У него бесспорно есть склонность к старшим. Он очень хорошо понимает, что им нужно, особенно нашему уязвимому населению", — объяснила Робертсон. "Если у них слабоумие или они умирают, он это знает, и он пойдет, будет с ними и утешит их. Видимо, он просто почувствовал, что ему надо быть здесь".

Скаут / Фото: Detroit Free Press

Напомним, самой высокой собаке в мире Зевсу ампутируют лапу из-за рака. Также, скорее всего, ему придется пройти лучевую и химиотерапию.

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