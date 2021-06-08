Собака набросилась на спящую трехмесячную девочку и загрызла ее до смерти в собственном доме

Собака набросилась на девочку, которая лежала в кроватке.

Трехмесячную девочку нашли мертвой в постели, после того, как на нее ночью напала собака в доме в маленьком городке Клешмор на западе Уотерфорда, что в Ирландии. Обнаружила умершую девочку тетя, которая утром пошла проверить ее сон.

Об этом пишут Sunday World и The Mirror.

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Маленькая девочка, которую звали Миа, спала наверху в спальне дома, когда ее тетя, которая была в гостях, нашла ее тяжело раненной. Мать, бабушка и дедушка были на первом этаже, когда пес вошел в комнату, в которой спал ребенок, и напал на нее. Отца на тот момент не было дома.

Предварительно известно, что в результате нападения ребенок получил тяжелые травмы головы. СМИ пишут, что на девочку напала собака типа терьера, которая мол не принадлежит семье, но в то время проживала в доме.

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На место приехали медики экстренной помощи и госпитализировали в больницу. В медучреждении, к сожалению, ее не смогли спасти.

Соседи семьи шокированы трагедией, они выразили свои соболезнования. По их словам, семья недавно переехала в этот район, они арендовали жилье. Известно, что молодая пара обручилась в канун Нового года. Матери ребенка около 20 лет. Отцу маленькой Мии 32 года.

Мэр Уотерфорда Дэмиен Геогеган сказал, что город "опустошен" этой новостью.

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"Я выхожу на прогулку, и это у меня на уме. Я их не знаю, но буду молиться за них", — сказала одна из местных женщин.

Другая жительница рассказала, что накануне видела в селе бабушку с младенцем и собакой. В ближайшие дни в местных церквях будут молиться за семью.

Сейчас дом опечатали. Полицейские проведут расследование и намерены отправить дело в суд.

Напомним, в Калифорнии женщина выгнала из собственного двора разъяренного зверя, чтобы тот не раскромсал ее собак. Отчаянный поступок сняла камера наружного наблюдения.

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