Собака почти полностью сгорела дом: неожиданная причина рокового пожара

Пожар / © Associated Press

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В штате Мэриленд (США) односемейный дом почти полностью сгорел после того, как собака случайно включила кухонный тостер. Пожар унес жизни трёх домашних животных, а ущерб от огня и уничтоженного имущества оценили в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание Daily Star.

Как сообщили в пожарной службе Абингдона, возгорание произошло в минувшую пятницу около 17:30 в доме на Фоксглоу-Корт. В тот момент хозяев дома не было, поэтому никто не пострадал.

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До прибытия спасателей соседи успели вынести из горящего дома двух собак — Бо и Адди. Пожар удалось потушить примерно за 20 минут, однако за это время пламя, дым, копоть и вода нанесли дому значительные повреждения.

Несмотря на это, спасти всех домашних питомцев не удалось. Во время пожара погибли собака Дакота и две кошки.

Расследование показало, что причиной возгорания стал несчастный случай. Одна из собак запрыгнула на кухонную столешницу и случайно включила тостер. Рядом с ним лежали легковоспламеняющиеся предметы, из-за чего огонь быстро перекинулся на кухню, а затем охватил весь дом.

Момент возникновения пожара зафиксировала камера домашней системы видеонаблюдения Ring. На записи видно, как собака обнюхивает столешницу и касается лапами различных предметов незадолго до появления пламени. После проверки заместители пожарного инспектора штата официально классифицировали инцидент как трагический несчастный случай.

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Интересно, что именно собака, случайно включившая тостер, выжила. Соседи смогли спасти её вместе с другой собакой ещё до прибытия пожарных.

После тушения пожара спасатели также обнаружили живую домашнюю бородатую агаму. Рептилию доставили в ветеринарную клинику, где она провела сутки в отделении интенсивной терапии.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесённый самому дому, составил примерно 150 тысяч долларов, ещё около 50 тысяч долларов — стоимость уничтоженных вещей и имущества.

В пожарной службе отметили, что подобные случаи происходят не так уж и редко. По данным Американского Красного Креста, домашние животные ежегодно становятся причиной примерно тысячи пожаров в жилых домах США. Чаще всего это происходит из-за случайного включения плиты или опрокидывания обогревателей. Кроме того, ежегодно во время пожаров в стране гибнут около 40 тысяч домашних животных.

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Напомним, что после обычного свидания с ужином жизнь американки кардинально изменилась. Опасная бактериальная инфекция привела к десяткам операций, потере части тканей и длительной реабилитации.

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