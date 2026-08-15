Собака постоянно ворует носки: что на самом деле стоит за этой привычкой

Почему собаки так любят воровать носки и белье / © Associated Press

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Собаки нередко крадут носки и нижнее белье хозяев, а затем прячут «трофей» или провоцируют человека на погоню. Такое поведение может быть связано не только с запахом вещей, но и с желанием поиграть и привлечь внимание.

О причинах такого поведения собак пишет Petbook.

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Одно из главных преимуществ ношеной одежды для животного — запах хозяина. Носки долгое время соприкасаются с кожей и находятся в теплой закрытой обуви, поэтому хорошо сохраняют запах человека. То же самое касается нижнего белья.

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Исследования показали, что собаки способны различать запах знакомого и незнакомого человека. В одном из экспериментов животным давали понюхать футболки, в которых спали их хозяева или незнакомцы. Собаки без предварительного обучения различали знакомый запах. Другое исследование показало, что запах знакомого человека также может активировать в мозге собак область, связанную с положительными ожиданиями и вознаграждением.

В то же время это не означает, что собака обязательно ворует носки из-за привязанности к хозяину. Значение имеет и форма такого «трофея»: носок лёгкий, мягкий и удобный для собачьей пасти. Его легко переносить, подбрасывать или трясти, тогда как футболка или брюки гораздо менее подходят для таких игр.

Еще одной причиной может быть реакция самого хозяина. Если после кражи человек кричит, вскакивает и начинает догонять питомца, собака может воспринять это как игру. Со временем животное способно усвоить простую связь: стоит схватить носок — и хозяин сразу обратит внимание.

Понять мотив можно по дальнейшему поведению питомца. Если собака забирает вещь и спокойно ложится рядом с ней, её может привлекать запах или мягкая текстура. Если же животное демонстрирует «добычу», следит за реакцией хозяина и убегает, как только тот приближается, вероятно, носок стал поводом для начала игры.

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Специалисты не рекомендуют устраивать шумную погоню, ведь это может только закрепить привычку. Вместо этого собаку следует научить команде, по которой она будет отдавать предмет, а также спокойно обменивать запрещенную вещь на разрешенную. В то же время не следует каждый раз предлагать за украденный носок особенно ценные лакомства, иначе животное может усвоить, что кража приносит вознаграждение.

Самый простой способ сократить количество таких случаев — держать корзину для белья закрытой и не оставлять ношеную одежду в доступном для собаки месте.

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