Собака произвела фурор в Сети, копируя итальянский акцент своей хозяйки – видео

Она активно поддерживает диалоги со своей владелицей.

Собака, лающая с "итальянским акцентом", который звучит так же, как и у ее хозяйки, наделала шума в Сети.

Пользователь TikTok по имени Антония записала на видео как ее хаски Аарон лает ей в ответ. В ролике пес экспрессивно имитирует говор своей владелицы.

Публикация с забавным четырехлапым собрала более 7 млн просмотров и тысячи комментариев.

Почему хаски звучит на итальянском?!

Я только что посмотрел и обнаружил, что собаки могут иметь региональные акценты. Итак, эта собака не просто звучит на итальянском. Это итальянский!

Один человек предположил, что Аарон просил у владельца его габагул. Габагул, часто называемый капикола, на итальянском означает мясное ассорти или просто мясо.

"Где габагул???!!!" – прокомментировал человек.

Это видео является одним из многих забавных клипов, опубликованных в аккаунте Аарона, вызывающего у пользователей TikTok истерику своим лаем.

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Напомним, самый титулованный в Украине пес Карбон попал в национальный реестр рекордов. В свои четыре года он получил 35 самых престижных титулов в двух десятках стран мира.

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