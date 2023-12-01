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Собака произвела фурор в Сети, копируя итальянский акцент своей хозяйки – видео

Собака произвела фурор в Сети, копируя итальянский акцент своей хозяйки – видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
723
Время на прочтение
2 мин
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Собака произвела фурор в Сети, копируя итальянский акцент своей хозяйки – видео

Хаски Аарон / Фото: скриншот с видео

Она активно поддерживает диалоги со своей владелицей.

Собака, лающая с "итальянским акцентом", который звучит так же, как и у ее хозяйки, наделала шума в Сети.

Пользователь TikTok по имени Антония записала на видео как ее хаски Аарон лает ей в ответ. В ролике пес экспрессивно имитирует говор своей владелицы.

Публикация с забавным четырехлапым собрала более 7 млн просмотров и тысячи комментариев.

@aaronthehusky_ Ai commenti negativi “ ma che vuo?” #Tiktoklover #Tiktok #Huskysiberianotiktok #Husky #SiberianHusky #Husky #Myhusky #Viralvideo #Tiktok ♬ suono originale — Antonia
  • Почему хаски звучит на итальянском?!
  • Я только что посмотрел и обнаружил, что собаки могут иметь региональные акценты. Итак, эта собака не просто звучит на итальянском. Это итальянский!

Один человек предположил, что Аарон просил у владельца его габагул. Габагул, часто называемый капикола, на итальянском означает мясное ассорти или просто мясо.

"Где габагул???!!!" – прокомментировал человек.

Это видео является одним из многих забавных клипов, опубликованных в аккаунте Аарона, вызывающего у пользователей TikTok истерику своим лаем.

@aaronthehusky_ Risposta a @SIMONA Stiamo lavorando sui suoni A voi i commenti e otro idee #tiktoklover #siberianhusky #huskysiberianotiktok #meandyou #viralvideo #funnydog #perteee #tiktok

Напомним, самый титулованный в Украине пес Карбон попал в национальный реестр рекордов. В свои четыре года он получил 35 самых престижных титулов в двух десятках стран мира.

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Дата публикации
Просмотры
723
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