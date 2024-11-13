Собака родила редкого зеленого щенка: как он выглядит (фото)

Женщина была шокирована, когда один из новорожденных щенков родился с редким зеленым оттенком, получив имя Фиона в честь известной принцессы-людоеда из "Шрека".

Об этом пишет What's The Jam.

57-летняя Эннис Тули из штата Миссисипи, США – гордая владелица четырех собак, среди которых два питбуля чихуахуа и два американских питбуля.

3 ноября ее американский питбуль родила пятерых щенков, причем одна из самок выделялась зеленым оттенком. "Я сразу же проверила, и мне сказали, что это редкое состояние, но оно совсем не вредно для нее", — рассказала Эннис в интервью.

У питбуля родился зеленый щенок / Фото: Jam Press/Annise Tooley

Она отметила, что, хотя зеленый цвет часто исчезает через несколько недель, иногда он держится дольше. Эннис восторженно рассказала о животном: "Фиона очень здорова и очень активна. А еще она постоянно ищет свою маму, а потом плачет, когда не может ее найти".

У питбуля родился зеленый щенок / Фото: Jam Press/Annise Tooley

Хотя Эннис хотела бы оставить себе все потомство, она призналась: "Но пока что мы не можем себе этого позволить. Мы собираемся продать их всех, кроме Фионы, для нее я устраиваю лотерею".

Напомним, подобным образом золотистый ретривер в Пенсаколи, штат Флорида, наделала шумиху несколько месяцев назад, когда родила лаймово-зеленого щенка. Владельцы пытались смыть окрас, прежде чем поняли причину. С тех пор зеленый цвет шерсти щенка сменился обычным.

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