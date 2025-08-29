Собака с тату на всю спину стала скандальной звездой выставки — фото

Реклама

Посетители 27-й Азиатской выставки домашних животных в Шанхае, Китай, были ошеломлены, когда увидели мексиканскую бесшерстную собаку с огромной цветной татуировкой на всей спине. Необычное зрелище повлекло за собой волну возмущения в соцсетях и запустило горячие дискуссии о жестокости в отношении животных.

Об этом пишет Oddity Central.

Фотографии животного с тату в стиле якудза молниеносно разлетелись китайскими соцсетями. На снимках видно, что спина собаки полностью покрыта сложным рисунком с изображением дракона, тело которого растягивается до верхних частей лап. Вдобавок к этому владелец «украсил» любимца массивной золотой цепью и даже надел на лапу часы.

По сообщениям СМИ, хозяин гордо заявил, что татуировка — настоящая, а собака «не испытывала боли» благодаря высокой толерантности к дискомфорту. Более того, он якобы предлагал сделать аналогичные татуировки и другим владельцам животных прямо на выставке, озвучив цену — 2000–3000 юаней (примерно 280–420 долларов).

Собака с тату

Такие слова только подогрели гнев защитников животных. Многие требовали объяснений от организаторов, знали ли они об участии «татуированной собаки» и соглашались ли на подобный перформанс как часть шоу.

Собака с тату

Эксперты отмечают: независимо от того, как это подает владелец, татуировка не может быть «безболезненной и безопасной» для животного. Кожа собак значительно тоньше человеческой, а нервные окончания расположены плотнее, поэтому процедура вызывает сильную боль.

«Тонкие участки, например запястья, особенно болезненные. Там мало мышц и жира, поэтому любой прокол иглой ощущается резче», — объяснил один из тату-мастеров.

Инцидент превратился в настоящий скандал, ведь он открыл более широкую дискуссию: насколько допустимо использование животных для шоу и должны ли организаторы выставок тщательнее контролировать участников.

