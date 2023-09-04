Собака сбежала из дома и пошла на концерт Metallica: подробности курьезной истории и фото

В США собака сбежала из дома и попала на концерт культовой группы Metallica.

Об этом пишет Mirror.

Хозяйка хаски по кличке Сторм, Аризбет Хуртадо начала паниковать, когда обнаружила, что ее любимица исчезла. 23-летняя администратор стоматологического кабинета три часа ездила по окрестностям города в поисках, но это было безрезультатно.

На следующий день девушка с родителями снова отправилась на поиски, что тоже не завершилось успехом. Затем тетя предложила разместить объявление об исчезновении в Сети.

Как выяснилось, Сторм наслаждалась концертом Metallica на стадионе Софи в Инглвуде, Калифорния. Пушистая сидела на месте и слушала, высунув язык.

Собака на концерте Metallica / Фото: Kennedy News/The Animal Hope & Wellness Foundation

Сначала волонтеры The Animal Hope & Wellness Foundation подумали, что Сторм бросили на стадионе и она нуждалась в срочном устройстве в новую семью. Собаку повезли к ветеринару и стерилизовали. Потом хозяев нашли.

Вместе с животным Аризбет получила чек на сумму 200 долларов за стерилизацию.

Теперь семья тщательно следит за любимицей, чтобы она больше не выходила и не попадала на какие-либо другие музыкальные концерты.

"Мы смеялись, мы подумали: "Черт, как она зашла? Она буквально на концерте". Раньше интерес к Metallica она не проявляла, но мои родители всегда включают громкую музыку на заднем дворе, поэтому она полностью привыкла и любит ее", – поделилась женщина.

Напомним, в Литве медведь отчаянно пытался пересечь белорусскую границу. Предполагают, что животное могло найти обходной путь.

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