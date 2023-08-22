Собака съела паспорт хозяина за неделю до свадьбы: чем все закончилось (видео)

В Бостоне, США, собака съела паспорт хозяина за неделю до его свадьбы.

Об этом сообщает WCVB.

Донато Фраттароли и его невеста Магда Мазри отправились в мэрию, чтобы заполнить форму о намерении жениться накануне запланированной на 31 августа свадьбы в Италии.

Через несколько часов они вернулись домой и обнаружили, что их собака Чики сжевала паспорт Донато, а до их рейса оставалось чуть больше недели.

"Наш очень милый 1,5-летний золотистый ретривер решил, что, возможно, не хочет, чтобы мы уезжали, чтобы жениться. Поэтому она запрыгнула на стол и решила, что мой паспорт — это новая игрушка, с которой можно поиграть", — сказал Фраттароли.

Паспорт Донато / Фото: скриншот с видео

Влюбленные быстро обратились за помощью к конгрессмену и сенатору. Они пообещали ускорить процесс. В результате мужчине удалось записаться на экстренную встречу в Бостонском паспортном управлении.

"Приближается самый важный день в моей жизни, и я должен быть готов к нему. Это почти как оправдание "собака съела мою домашнюю работу", но с немного большими последствиями", — сказал он.

И вот, в понедельник, 21 августа, мужчина получил новый документ. Итальянская свадьба таки состоится.

Напомним, женщина пролетела 5,5 тыс. км на свадьбу друга, но попала на праздник к незнакомцам. Она перепутала адреса.

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