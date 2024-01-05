Собака сожрала 4000 долларов: как хозяева не растерялись и начали действовать (фото)

Им удалось восстановить почти всю сумму.

Пара из Пенсильвании, США, была шокирована после того, как их любимый пес сожрал 4000 долларов наличными.

Об этом пишет The Washington Post.

"Это Сесил. Он никогда в жизни не сделал ничего плохого", — написала Кэрри Лоу в ролике в Instagram, собравшем более 500 000 репостов и лайков.

Запечатанный конверт, полный купюр по 50 и 100 долларов, простоял на кухонном столе Лоу всего 30 минут, когда муж Клейтон обнаружил крохотные, измельченные кусочки купюр, разбросанные по полу.

"Он кричал: "Сесил съел 4000 долларов!", — вспомнила Керри. "Я вбежала, думая, что, видимо, не расслышала, но когда я увидела беспорядок, сомнений не осталось. Я думала, что у меня случится сердечный приступ. Сесил действительно сделал это".

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

Пара была ошеломлена — 7-летний голдендудль в целом был хорошо воспитанной собакой, которая никогда не брала ничего на столе, в частности еду.

"Он никогда раньше не делал ничего плохого, поэтому мы были скорее шокированы, чем рассержены", – сказал Клейтон. "Мы не могли в это поверить. Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Что будем делать?".

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

Пока Сесил отсыпался после еды за 4000 долларов, пара позвонила ветеринару, который, к счастью, сказал, что собака, скорее всего, без событий "вернет" деньги.

В это время пара решила спасти все, что могла. В банке объяснили, что они заберут обратно купюры, которые были склеены вместе с полными серийными номерами, видимыми на лицевой и оборотной сторонах. Бюро гравировки и печати также требует, чтобы не менее 50% каждой банкноты было идентифицировано.

К счастью, Кэрри и Клейтон собрали около 1500 долларов из разорванных купюр, оставленных Сесилом на полу.

"Сесил сидел на диване, полный 2500 долларов, и мы знали, что есть только один способ вернуть эти деньги", — сказала Кэрри.

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

В ту ночь Сесил вырвал 250 долларов. Клейтон бесстрашно надел маску и перчатки, схватил связку пластиковых пакетов и в течение следующих двух дней сопровождал Сесила во время обхода его двора, пока собака справляла нужду.

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

Затем он и Керри просеяли собачий помет и вымыли разорванные купюры с мылом для мытья посуды в раковине.

"Я никогда не думала, что смогу сказать, что отмыла деньги, но, по всей видимости, все бывает впервые", — сказала Керри.

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

Еще через два дня они получили около 1800 долларов, увеличив общую сумму до 3550 долларов.

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

Что касается остальных, Керри говорит, что планирует использовать обрезки, чтобы сделать "самое дорогое произведение искусства", которое будет служить напоминанием об отвратительной истории.

Собака съела 4000 долларов своих хозяев / Фото: washingtonpost.com

"Мы не могли на него злиться – он очень милый пес", — сказала она. "Люди часто говорят нам, что внутри нашей собаки застрял человек".

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