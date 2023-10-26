Собака спасла подростка от смертельного инсульта: что она сделала (фото)

17-летний парень, перенесший тяжелый инсульт, выжил и рассказал эту историю благодаря своей собаке-герою.

Об этом пишет People.

Аманду и Дейнса Таннеров, живущих в городе Спринг, штат Техас, США, разбудил годовалый бордер-колли около 5 утра 26 августа. Сначала они проигнорировали Акселя, думая, что он просто хочет, чтобы его выпустили на улицу.

"Он лапал меня сильнее обычного, чтобы заставить меня двигаться", — рассказала 44-летняя Аманда.

Аксель / Фото: people.com

Собака продолжала пытаться разбудить пару, поэтому Дейнс встал с кровати, чтобы выпустить ее. Но вместо того, чтобы выйти на улицу, Аксель подошел прямо к двери другой спальни и отказался двигаться.

Дейнс открыл дверь и обнаружил своего пасынка Габриэля Сильву, у которого случился инсульт: он невнятно произносил слова и не мог пошевелить правой стороной тела.

"Аксель всегда был очень интуитивным. Он может определить, когда что-то не так, например, если мы чувствуем себя угнетенными или напряженными, и делает все возможное, чтобы решить проблему — рассказал Сильва. — В то утро он, видимо, почувствовал, что мне нужна помощь, поэтому разбудил того, кто мог помочь".

Габриэль Сильва и Аксель / Фото: people.com

Сильву срочно доставили в отделение неотложной помощи, затем перевели в медицинский центр, где ему оказал специализированную помощь доктор Сабих Эффенди, нейрохирург и специалист по инсультам в больнице.

"Сильва учится в средней школе и играет в футбол, — сказала его шокированная мама. — И я такая: что случилось? Целая жизнь планирования, и теперь все выглядит иначе. Нам бы не пришло в голову зайти в комнату Габриэля и разбудить его. Он подросток. Было субботнее утро. Мы легли спать поздно. Мы не собирались идти туда раньше, чем в обед", — добавила Аманда.

Габриэль Сильва / Фото: people.com

В то время как Эффенди увидел Сильву, он потерял всякую способность говорить, а его правая рука была очень слаба. По данным клиники Майо, старшеклассник прошел церебральную ангиограмму, и врач обнаружил, что у него расслоение артерии – неотложное состояние, возникающее, когда в слизистой оболочке артерии образуется разрыв. Расслоение артерии повлекло за собой ишемический инсульт, возникающий при закупорке кровеносного сосуда, обеспечивающего кровью мозг. На этот тип инсульта приходится 87% всех инсультов.

Сильве дали разжижающие кровь препараты, чтобы как можно быстрее восстановить приток крови к мозгу. Врачи заявили, что, если бы он обратился за медицинской помощью позже, он был бы "неспособен вести активную жизнь".

Габриэль Сильва и Аксель / Фото: people.com

Эффенди сказал, что Аксель сыграл "огромную" роль в спасении Сильвы от этой точки.

"Во время ишемического инсульта каждую минуту теряются миллионы нейронов, что в конечном счете влияет на речь и движение и может даже привести к смерти, — сказал врач. — Если бы семейная собака не предупредила родителей Габриэля, и если бы родители Габриэля не определили его симптомы как симптомы инсульта, время лечения могло бы быть серьезно отложено, что привело бы к совсем другому результату для Габриэля. Вместо этого он гуляет, разговаривает и с нетерпением ждет окончания последнего года обучения в средней школе".

Сильва провел неделю в больнице, прежде чем его перевели в реабилитационный центр TIRR Memorial Hermann, где он прошел физиотерапию, трудотерапию и логопедию. Сейчас он находится в процессе выздоровления в амбулаторном лечении и возлагает большие надежды на возвращение в школу и футбол в течение нескольких недель.

Габриэль Сильва на реабилитации / Фото: people.com

Относительно Акселя, храбрый пес не отходит от Сильвы — и Аманда хочет сделать ему мини-медаль уважения, чтобы надеть его на ошейник.

"Теперь ему поручено повсюду следовать за Габриэлем. Теперь он больше спит с Габриэлем, дверь его комнаты открыта, поэтому он может заходить и выходить. Он всегда был очень чувствителен ко всему и к эмоциям каждого дома", — рассказала она Today.

Напомним, в Украине впервые провели операцию по пересадке одновременно сердца и легких. Операция была успешной и пациентка сейчас находится в стабильном состоянии.

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