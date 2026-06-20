Собака спит лапами вверх: ветеринары объяснили, о чем говорит эта поза

Собака спит лапами вверх

Реклама

Если собака часто спит на спине с поднятыми вверх лапами, это не случайность и не просто забавная привычка. По словам ветеринара Трэвиса Макдермотта из ветеринарной клиники «Дуранго» в Лас-Вегасе, такая поза может свидетельствовать о желании животного охладиться, об ощущении безопасности или же просто о том, что ему так удобно.

Об этом сообщило издание Daily Paws.

Ветеринарный врач Трэвис Макдермотт из ветеринарной клиники «Дуранго» в Лас-Вегасе отмечает, что чаще всего собаки переворачиваются на спину во время сна, чтобы охладиться. По его словам, животные обмениваются теплом через лапы, поэтому такое положение помогает им легче регулировать температуру тела.

Реклама

У собак значительно меньше потовых желез, чем у людей. Большинство из них сосредоточено именно на лапах, поэтому именно через них происходит выделение пота. Кроме того, шерсть на животе обычно тоньше, чем на других участках тела. Когда собака лежит на спине, нижняя часть тела остается открытой для воздуха, что также способствует охлаждению.

«Не стоит беспокоиться, если у них высунут язык и они быстро дышат, ведь именно таким образом собаки регулируют температуру тела и охлаждаются», — говорится в статье.

Специалист добавляет, что такая поза может свидетельствовать о том, что животное чувствует себя комфортно и в безопасности. Сон на спине считается довольно уязвимым положением, поэтому собаки обычно выбирают его только тогда, когда доверяют своему окружению и не чувствуют угрозы.

В то же время ветеринар подчеркивает, что это не означает, будто каждая собака, лежащая на спине, хочет, чтобы её гладили или чесали по животу.

Реклама

Еще одна причина может быть довольно простой — собаке так удобно. Взрослые животные в среднем спят около 11 часов в сутки, а щенки могут проводить во сне до 18 часов. Поэтому во время отдыха они часто меняют положение и выбирают те позы, которые кажутся им самыми удобными.

При этом отсутствие привычки спать на спине не считается признаком проблем со здоровьем. По словам Макдермотта, на выбор позы для сна могут влиять возраст животного или другие факторы. Если же владелец сомневается в самочувствии питомца, ветеринар советует обратиться к специалисту за консультацией.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему собаки часто виляют хвостом, тогда как кошки делают это гораздо реже.

Новости партнеров