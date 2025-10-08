Почему собака спит на вашей одежде / © Credits

Реклама

Многие владельцы собак замечают, что их питомцы часто покидают свое место и ложатся прямо на вещи хозяина. По словам ветеринара Марка дос Анжоса, это привычное поведение, которое имеет вполне естественное объяснение.

Об этом сообщило издание Paradepets.

Запах человека действует на собаку успокаивающе и создает ощущение безопасности. Благодаря чрезвычайно развитому обонянию — у бигля около 250 миллионов обонятельных рецепторов, а у бладхаунда почти 300 миллионов (для сравнения, у человека лишь около пяти миллионов) — животные могут различать запах каждого члена семьи.

Реклама

Анжос отмечает, что большинство ученых соглашаются: собаки ложатся на одежду хозяина, чтобы успокоиться. Когда в доме появляются новые запахи или звуки, животное ищет вещи, которые напоминают ему о владельце. Знакомый аромат помогает расслабиться и почувствовать, что хозяин рядом.

Иногда, добавляет ветеринар, пес просто выбирает удобное место для отдыха. Он добавил, что для того, чтобы одежда стала еще более комфортной для собаки, достаточно просто ее носить. Даже запах пота для нее — это знакомый и приятный аромат.

Специалист подчеркивает, что в этом нет ничего вредного, единственное исключение — редкие случаи аллергии, которые обычно не требуют серьезного лечения.

Впрочем, если пес начинает нервничать, ветеринар советует обратить внимание на эмоциональное состояние хозяина. По словам Анжоса, собаки способны улавливать запахи стресса и тревоги, и это может передаваться животному. В таких случаях стоит убирать рабочую или спортивную одежду в корзину для стирки, чтобы пес не контактировал с этими запахами.

Реклама

Напомним, коты часто мяукают ночью, требуя внимания или еды. Ветеринары объяснили основные причины такого поведения и советы, как помочь любимцу.