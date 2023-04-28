Собака трагически погибла, спасая хозяина от пожара в доме: фото, подробности

Героическая собака трагически погибла, спасая жизнь своему хозяину, когда в его доме вспыхнул пожар.

Об этом пишет ladbible.com.

Британца Кевина Рекорда разбудил его пятилетний пес. Он увидел, что электроскутер перегрелся.

43-летний мужчина утверждал, что видел искры, идущие от скутера, перед тем, как его дом в Ширнесе, Кент, был охвачен пламенем.

Рекорду удалось убежать из дома, но не без 20% ожогов правой стороны тела. Владелец был ошеломлен, узнав, что его пес погиб в огне.

Шоган погиб в пламени / Фото: ladbible.com

"Я совершенно опустошен тем, что произошло, особенно потерей Шогана. Он был для меня всем и умер, спасая мою жизнь", — сказал он. "Я не могу объяснить скорость пожара. Я никогда не видел ничего подобного".

Он увидел, как в считанные секунды вспыхнул огневый шар, и едва скрылся с места происшествия.

Следователи Кентской пожарно-спасательной службы (KFRS) говорят, что пожар возник из-за того, что электроскутер оставили на зарядке на ночь, из-за чего полетели искры.

Кевин, волонтер благотворительного магазина, сейчас находится в реанимации в больнице королевы Виктории в Западном Сассексе, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с ожогами.

Мужчина получил 20% ожогов тела / Фото: ladbible.com

Его сестра Джемма сказала, что его здесь не было бы, если бы не его пес.

Она сказала, что ее брат был в боксерах, когда начался пожар, и ему пришлось бежать через огонь, чтобы спастись.

"Через несколько секунд после того, как он вышел, окна вылетели. У него не было времени остановиться и взять телефон, обувь или что-то еще", — добавила она. "Ему так повезло, что он выбрался. Если бы Шоган не разбудил его, если бы Кев уснул еще на 10 секунд, все было бы совсем по-другому. Эта собака была героем".

Напомним, в США 13-летний школьник взял под свой контроль школьный автобус, водитель которого потеряла сознание за рулем. Диллон нажал на тормоза и пытался полностью остановить машину.

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