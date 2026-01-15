Собака впервые в истории получила награду за актерскую игру: подробности

Пес Инди / © iflscience.com

Реклама

Впервые в истории официальную награду за актерское мастерство получила собака. Ретривер по прозвищу Инди стал лауреатом премии «Астра» за лучшую роль в фильме ужасов.

Об этом сообщает издание IFLScience.

Триумф Инди принесла участие в ленте 2025 года «Хороший мальчик» (Good Boy). По сценарию пес борется со сверхъестественными силами, чтобы защитить своего хозяина.

Реклама

Игру Инди оценили настолько высоко, что его назвали «одним из самых эмоциональных актеров своего поколения — независимо от вида». Полученная им премия «Астра» в категории ужасов или триллеров стала первым случаем признания актерского таланта животного на таком уровне.

Режиссером фильма выступил Бен Леонберг, который и является владельцем Инди. По его словам, когда они с женой-продюсером Кари Фишер в 2017 году брали щенка в семью, то не планировали делать из него кинозвезду.

«За три года съемок Инди ни разу не понадобились грим и прическа», — шутит Леонберг.

Он добавил, что пес, кажется, совсем не состарился за это время.

Реклама

Инди относится к породе новошотландский ретривер (или «толлер»). Эту породу выводили для охоты на уток, поэтому отличаются высоким интеллектом, активностью и способностью к тесному сотрудничеству с человеком. Именно эти качества — ум и легкость в дрессировке — стали ключевыми для успешных съемок. Инди не просто исполнял команды, а искренне наслаждался работой.

Как животные снимаются в кино

Хотя Инди демонстрирует естественный талант, эксперты отмечают, что работа животных в кадре — это результат сложной подготовки. Обычно кинопроизводство требует привлечения профессиональных дрессировщиков.

Специалист по захвату движений Чаба Кевари объясняет, что подготовка животного к съемкам длится от 2 до 3 месяцев. За это время четырехлапые актеры привыкают к камерам, маркёрам на теле и учатся двигаться естественно в условиях съемочной площадки.

Ученые же отмечают, что успех Инди не является исключительно заслугой породы. Исследования 2022 подтверждают: хотя генетика влияет на склонность к послушанию, решающую роль играют воспитание, среда и индивидуальные особенности животного.

Реклама

Напомним, в австрийском городе Энс домашняя собака, испугавшись взрыва петарды, сбежала со двора и спровоцировала масштабную спасательную операцию. Животное более четырех часов бежало через город, пересекло мост через Дунай и выбежало на федеральную трассу в направлении Линца, преодолев около 12 километров.

Из-за опасности полиция была вынуждена ограничить движение транспорта. В конце концов собаку поймали в Маутгаузене и вернули владелице.