Собака вынюхала у женщины смертельную болезнь – фото

Лабрадор, который учуял рак груди у своей хозяйки, спас ей жизнь и вдохновил на создание новой благотворительной организации, которая помогла другим людям.

Об этом пишет Daily Mail.

Открыв багажник машины, Клер Гест ждала, что три ее собаки выпрыгнут и помчатся на прогулку, как они обычно делали.

Но когда двое так и поступили, третий — лабрадор Дейзи — остался на месте, пристально глядя на свою хозяйку, а потом снова и снова нежно толкал ее в грудь.

Клер ничего об этом не подумала и выгнала любимца из машины. Но пока они шли, она коснулась того места, на которое указывала ее собака и там она почувствовала шишку.

Клер Гест с собаками / Фото: dailymail.co.uk

Вскоре врачи подтвердили, что это рак молочной железы: опухоль настолько глубокая и агрессивная, что ее, вероятно, не удалось бы обнаружить, пока не стало слишком поздно.

Но благодаря раннему предупреждению Дейзи, тогда 45-летняя Клер смогла пройти операцию и лучевую терапию, чтобы спасти свою жизнь.

Сегодня мы знаем, что чудесное обоняние собак может обнаружить все виды заболеваний, но когда это произошло в 2008 году, все было совсем по-другому. Впрочем, Дейзи удалось убедить скептиков в том, что у болезни не только запах, но и собаки могут ее идентифицировать.

Клер стала соучредительницей благотворительной организации Medical Detection Dogs, чтобы доказать эту связь.

"Я смогла подняться и сказать: "Это наука, посмотрите на нее", — говорит Клер, которой сейчас 59 лет. "Эта комбинация была достаточно мощной. Это заставило людей сесть и задуматься".

Клэр, психолог по образованию, пришла к убеждению, что собаки могут испытывать болезнь по запаху много лет назад, когда работала в другой благотворительной организации.

После встречи с доктором Джоном Черчем пара основала MDD и вскоре доказала, что собаки ощущают запах рака мочевого пузыря у людей. Фактически Дейзи тоже сыграла немаловажную роль в этом открытии.

Клер Гест / Фото: dailymail.co.uk

Вскоре они доказали, что собаки могут выявить множество заболеваний, и благотворительная организация приступила к программе обучения собак выявлять приступы гипогликемии у пациентов с диабетом 1 типа. С тех пор он был расширен и теперь охватывает многие другие условия.

Возможно, это не удивительно, поскольку собачье обоняние очень удивительно: в то время как у людей в носу около пяти миллионов рецепторов, у них их 350 миллионов.

Пока благотворительная организация настолько разрослась, что более 80 человек в Великобритании имеют собаку медицинской помощи, оказанную MDD. Но это обходится недешево: в прошлом году их обучение и исследование обошлись примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов, и вся эта сумма была получена за счет сбора средств.

Клер Гест / Фото: dailymail.co.uk

Деньги тратятся на многие вещи. Один из работников занимается дрессировкой собак-помощников, живущих с людьми с такими заболеваниями как синдром постуральной тахикардии, болезнь Аддисона, аллергия, диабет и другие эндокринные расстройства.

Они заранее предупреждают своих владельцев о любом обострении болезни, чтобы они могли либо принять лекарство, либо укрыться в безопасном месте. Тем самым они помогают значительно сократить количество людей, ежегодно нуждающихся в стационарном лечении.

Но это не единственная важная работа, которую проделывает благотворительная организация. Их собаки-биологи, наученные выявлять болезни, работают над тем, смогут ли они доказать, что болезнь Паркинсона имеет запах, который они могут испытать на раннем этапе – за пять или десять лет до появления симптомов. Благотворительная организация также считает, что то же самое можно сказать и о раке простаты, колоректальном раке и бактериальных инфекциях.

Собака / Фото: dailymail.co.uk

Это дает надежду на новые методы лечения, поскольку сейчас лекарства не существует, а заболевание обычно выявляется очень поздно, и к этому времени уже трудно что-то сделать.

Их исследования оказались настолько мощными, что американский ученый доктор Андреас Мершин из Массачусетского технологического института в Бостоне использует их для разработки датчика, который может обнаруживать болезни запахом.

И все это благодаря тому дню в 2008 году, когда Дейзи обнаружила у Клер болезнь. К сожалению, лабрадор умер в 2018 году в возрасте 13 лет.

"Усыпить ее было одной из самых сложных вещей, которые мне когда-то приходилось делать", — говорит ее владелица. "Она умерла от рака груди, и самое печальное то, что я не смогла сделать для нее то, что она сделала для меня".

Напомним, пенсионер четыре года не мог закрыть глаза после неудачной пластической операции. Он решил сделать операцию после того, как начал все больше стесняться своих "пухлых щек".

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