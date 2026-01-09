Собака вызвала пожар в доме, погрыз нагретую перчатку

Реклама

Предупреждение для владельцев домашних животных появилось после того, как в Канаде собака случайно спровоцировала пожар, после того, как погрызла перчатку с литий-ионным аккумулятором.

Об этом пишет Need To Know.

Камера для наблюдения за домашними животными зафиксировала момент, когда пес играл перчаткой на диване, а затем испугался, когда она начала дымить.

Реклама

Собака отпрянула, а перчатка продолжала выделять дым, прежде чем загорелась. Пламя быстро распространилось, поджег диван.

На место вызвали пожарных, которые, к счастью, оперативно потушили огонь и спасли собаку.

Видео с инцидентом стало вирусным в соцсетях и собрало более 1,6 миллионов просмотров.

Инцидент произошел 8 января в доме в Орлеане, Оттава, куда прибыли пожарные.

Реклама

Представитель пожарной службы предупредил: «Поврежденные литий-ионные батареи могут привести к пожару. Храните устройства, работающие на батареях, в безопасном месте, держите их подальше от домашних животных и детей и прекратите использование любых батарей, имеющих признаки повреждения, вздутия или перегрева».

Напомним, пять признаков, что собака разочарована и как этого избежать.