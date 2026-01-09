ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Собака на диване

Собака на диване

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
324
Время на прочтение
1 мин
Собака на диване

Собака вызвала пожар в доме, погрыз нагретую перчатку

Пожар был быстро ликвидирован пожарными, а видео инцидента стало вирусным в соцсетях, набрав более 1,6 миллиона просмотров.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

Предупреждение для владельцев домашних животных появилось после того, как в Канаде собака случайно спровоцировала пожар, после того, как погрызла перчатку с литий-ионным аккумулятором.

Об этом пишет Need To Know.

Камера для наблюдения за домашними животными зафиксировала момент, когда пес играл перчаткой на диване, а затем испугался, когда она начала дымить.

Собака отпрянула, а перчатка продолжала выделять дым, прежде чем загорелась. Пламя быстро распространилось, поджег диван.

На место вызвали пожарных, которые, к счастью, оперативно потушили огонь и спасли собаку.

Видео с инцидентом стало вирусным в соцсетях и собрало более 1,6 миллионов просмотров.

Инцидент произошел 8 января в доме в Орлеане, Оттава, куда прибыли пожарные.

Представитель пожарной службы предупредил: «Поврежденные литий-ионные батареи могут привести к пожару. Храните устройства, работающие на батареях, в безопасном месте, держите их подальше от домашних животных и детей и прекратите использование любых батарей, имеющих признаки повреждения, вздутия или перегрева».

Напомним, пять признаков, что собака разочарована и как этого избежать.

Дата публикации
Количество просмотров
324
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie