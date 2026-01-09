- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 1 мин
Собака вызвала пожар в доме, погрыз нагретую перчатку
Пожар был быстро ликвидирован пожарными, а видео инцидента стало вирусным в соцсетях, набрав более 1,6 миллиона просмотров.
Предупреждение для владельцев домашних животных появилось после того, как в Канаде собака случайно спровоцировала пожар, после того, как погрызла перчатку с литий-ионным аккумулятором.
Об этом пишет Need To Know.
Камера для наблюдения за домашними животными зафиксировала момент, когда пес играл перчаткой на диване, а затем испугался, когда она начала дымить.
Собака отпрянула, а перчатка продолжала выделять дым, прежде чем загорелась. Пламя быстро распространилось, поджег диван.
На место вызвали пожарных, которые, к счастью, оперативно потушили огонь и спасли собаку.
Видео с инцидентом стало вирусным в соцсетях и собрало более 1,6 миллионов просмотров.
Инцидент произошел 8 января в доме в Орлеане, Оттава, куда прибыли пожарные.
Представитель пожарной службы предупредил: «Поврежденные литий-ионные батареи могут привести к пожару. Храните устройства, работающие на батареях, в безопасном месте, держите их подальше от домашних животных и детей и прекратите использование любых батарей, имеющих признаки повреждения, вздутия или перегрева».
Напомним, пять признаков, что собака разочарована и как этого избежать.