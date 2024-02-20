Собака забежала в магазин и украла выигрышный лотерейный билет: насколько разбогатела хозяйка

На следующий день женщина снова привела любимца за билетом.

Золотистый ретривер китаянки оторвался от нее во время похода по магазинам и схватил выигрышный лотерейный билет.

Об этом пишет UPI.

Женщина, известная по фамилии Лин, рассказала, что гуляла по магазинам в Гуандуне, когда ее собака вырвала поводок и побежала в ближайший магазин.

Лин преследовала своего питомца, и ей сказали, что ей придется заплатить за скретч-билет, который собака схватила, оставив следы зубов.

Неудобный инцидент оказался прибыльным, когда на билете был указан приз стоимостью 139 долларов.

На следующий день Лин отвела свою собаку обратно в магазин, и она выбрала еще один билет-победитель. На этот раз выигрыш был чуть больше 4 долларов.

Женщина рассказала, что потратила часть призовых денег на лакомство и консервы для счастливой собаки.

Напомним, барсук ворвался в дом женщины и устроил разгром. В Сети появилось видео последствий его визита.

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