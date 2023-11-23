Собака заснула у ветеринара после того, как выпила две бутылки алкоголя хозяйки - видео

Многие злоупотребляют на праздники, но одна собака из Южного Джерси, США, зашла слишком далеко. 5-летний Джек шокировал свою хозяйку, когда она пришла домой и обнаружила его с пустой бутылкой ирландского ликера в его лапах.

Об этом сообщает CNN.

Одурманенный пес на этом не остановился – он также выпил почти полную бутылку водки.

"Здесь пусто", — сказала Мэри, поднося бутылку Baileys в камеру в видео TikTok, которое она опубликовала на этой неделе.

Затем она подошла к бутылке водки, которая, по ее словам, тоже была легче, чем когда она уходила.

Мэри позвала собаку: "Джек, попробуй идти, давай!".

Но пьяный пес едва мог держать лапы под собой и шатался.

"Это не смешно, но моя собака пьяна, и я не знаю, что с этим делать!" – сказала Мэри между смехом.

Пользователи TikTok пошутили над несчастной собакой: один из комментаторов сказал: "Ваша собака только что провалила полевой тест на трезвость".

Мэри позвонила в токсикологический отдел, прежде чем отвезти Джека к ветеринару. Врач оставил его на ночь и ввел внутривенно жидкости, чтобы он мог регидратироваться.

Утром пес был как новенький, а ветеринар сказал его хозяйке: "Он скачет, будто даже нет похмелья".

Напомним, пенсионер четыре года не мог закрыть глаза после неудачной пластической операции. Он решил сделать косметическую операцию после того, как начал все больше стесняться своих "пухлых щек".

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