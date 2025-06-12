Собаки и их хозяева имеют одинаковый характер: вот что говорит наука

Собака и человек / © Unsplash

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Многие владельцы собак интуитивно чувствуют, что их любимцы не просто друзья, а настоящее отражение их характера и образа жизни. Новые исследования показывают: в этом есть научная правда.

Об этом пишет Science Alert.

Обзор 15 исследований подтвердил, что пары «человек-собака» имеют общие черты: от экстраверсии до уровня тревожности.

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Более того, участники одного из исследований смогли определить хозяина собаки только по внешности, даже если никогда не видели эти пары вместе. Чаще сходство замечали в области глаз.

А еще ученые обнаружили связь между индексом массы тела (ИМТ) владельцев и тяжестью их собак, что, вероятно, связано с общим образом жизни и привычками.

Как это влияет на отношения:

Психологи считают, что чувство сходства может усилить эмоциональную связь и даже повлиять на восприятие проблемного поведения. Люди, которые видят в собаке себя, часто проявляют большее терпение и понимание.

Однако исследователи предостерегают: чрезмерная антропоморфизация — приписывание собаке человеческих черт — может помешать воспринимать ее как отдельное существо со своими особенностями.

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Сходство — не главное:

Важно не только то, насколько мы схожи со своими любимцами, но и то, как мы взаимодействуем, поддерживаем друг друга и адаптируемся к различиям.

Напомним, порода собак Кокапу — это гибрид кокер-спаниеля и того-пуделя, возникшего в США еще в 1950-х годах. Породу создали для того, чтобы получить умного, кроткаго компаньона с минимальной линькой. Благодаря интеллекту пуделя и активности спаниеля кокапа стали популярны как семейные собаки, не требующие сложного ухода за шерстью. Однако все чаще покупатели маленьких щенков сталкиваются с тем, что их «плюшевые» питомцы вырастают у гораздо более крупных собак.