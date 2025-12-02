Собаки и сирены: почему четырехлапые реагируют на шум

Почему собаки особенно чувствительны к сиренам. / © Associated Press

Часто собаки реагируют воем на звучание любой сирены — сигнала воздушной тревоги, полиции, скорой помощи или пожарной машины — многие собаки не могут остаться в стороне и приобщаются к звуковому исполнению.

Ведущая экспертка по прикладному поведению животных (CAAB) в США Мэри Р. Берч рассказала, почему собаки реагируют именно таким образом, пишет Parade Pets.

«Существует несколько объяснений, почему животные реагируют на сирены. Хотя мы не можем точно знать, что происходит в голове собаки, сирена, кажется, служит звуковым раздражителем, провоцирующим вой. Некоторые сирены даже звучат похоже на вой», — говорит Мэри Р. Берч.

Почему собаки воют на сирены

Врач Берч выделяет самые распространенные причины такого поведения, в частности наследство от волков.

Собаки произошли от волков, и этот инстинкт воя для общения может остаться в некоторых породах. Громкие, высокие звуки, как сирены, могут пробуждать этот природный рефлекс.

«Существует несколько версий, почему собаки виляют. Некоторые считают, что этот навык заложен со времен предков-волков. Вой мог служить для защиты стаи, сигнализации об опасности или для коммуникации», — объясняет Берч.

Она добавляет, что даже собственный опыт по хаски и наблюдению за волчьими стаями не показал, чтобы взрослые собаки выли из-за страха. Вой служил сигналом для других членов стаи о потенциальной угрозе.

Также эксперт говорит о способе коммуникации. Объяснение состоит в том, что собаки могут «отвечать» на сирену, воспринимая ее как другое «вьющееся животное». Это похоже на коммуникацию через вой.

В природе волки используют вой, чтобы показать свое местонахождение другим членам стаи. Подобно, домашние собаки некоторых пород могут реагировать воем на людей или другие звуки, словно поддерживая диалог.

Именно поэтому некоторые собаки особенно чувствительны к сиренам — они воспринимают звук как сигнал другого животного и инстинктивно на него отзываются.

