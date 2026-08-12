Собаки, которые почти не линяют: 7 пушистых пород для людей с аллергией

Пудель / © Pixabay

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Людям с аллергией не обязательно отказываться от мечты о пушистом домашнем питомце. Некоторые породы собак линяют значительно меньше других, поэтому количество шерсти и связанных с ней аллергенов в доме может быть меньше.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

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В то же время полностью гипоаллергенных собак не существует. Ветеринар Сара Вутен объясняет, что реакцию вызывает не сама шерсть, а белки, содержащиеся, в частности, в перхоти, слюне и моче животного. Поэтому даже собака, которая почти не линяет, может вызывать симптомы аллергии.

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Специалисты советуют людям, страдающим аллергией, перед тем как завести домашнего питомца, провести некоторое время именно с той собакой, которую они планируют забрать домой, а также проконсультироваться с врачом или аллергологом. Уменьшить количество аллергенов могут помочь регулярный груминг, уборка, фильтрация воздуха и ограничение доступа животного в спальню.

Бишон-фризе

Несмотря на пушистую белую шерсть, бишон-фризе линяет относительно мало. Его кудряшки задерживают волоски и перхоть, не давая им так активно распространяться по дому. Однако такая шерсть требует постоянного ухода: собаку необходимо регулярно расчесывать и водить к грумеру, чтобы избежать образования колтунов.

Гаванский бишон

Еще одна небольшая пушистая порода собак, которую могут рассмотреть люди, страдающие аллергией, — гаванский бишон. У этой породы длинная шелковистая шерсть, она мало линяет, но требует частого расчесывания и стрижки. Этих собак также ценят за общительность и сильную привязанность к своей семье.

Пудель

Пудели — одна из самых известных пород, которые почти не линяют. Их густая кудрявая шерсть удерживает волоски, не давая им разлетаться по дому. Пудели бывают стандартного, миниатюрного и той-размера, а также отличаются высоким интеллектом и способностью к обучению.

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Мальтийская болонка

Длинная белая шерсть мальтийской болонки может создавать ложное впечатление, что собака сильно линяет. На самом деле эта порода теряет сравнительно мало шерсти, из-за чего её часто упоминают среди вариантов для людей, чувствительных к аллергенам. В то же время длинную шерсть необходимо регулярно расчёсывать, чтобы она не спутывалась.

Португальская водяная собака

Эта порода отличается густой волнистой или кудрявой шерстью и также относится к собакам, которые мало линяют. Португальские водяные собаки активны, умны и нуждаются в достаточном количестве физических нагрузок и тренировок. Их шерсть также требует систематического ухода, особенно если её оставляют длинной.

Афганская борзая

Афганская борзая отличается длинной шелковистой шерстью, однако, несмотря на такой внешний вид, эту породу считают относительно мало линяющей. Эти собаки независимы, но могут быть игривыми и дружелюбными с близкими людьми. За эффектную внешность иногда приходится платить: шерсть афганской борзой требует частого расчесывания и профессионального груминга.

Лхасский апсо

Завершает список лахский апсо — небольшая собака с густой длинной шерстью и относительно слабой линькой. Представители породы умны, бдительны и ласковы по отношению к своим хозяевам, хотя могут проявлять независимый характер. Независимо от длины стрижки, их нужно регулярно расчесывать.

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Напомним, что некоторые породы собак обладают сильным защитным инстинктом и способны стать надежными охранниками частного дома. Однако без правильного воспитания даже самая лучшая сторожевая собака может стать трудноуправляемой.

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