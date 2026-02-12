Собаки не видят черно-белый мир: как ваш любимец действительно воспринимает цвета и движение

Собака / © Associated Press

Реклама

Многие считают, что собаки видят мир только черно-белым. На самом деле это миф. Их зрительное восприятие отличается от человеческого, но не ограничивается монохромом: они различают оттенки синего и желтого, а красный и зеленый для них выглядят сероватыми пятнами.

Об этом говорится в материале InTime.

Биология глаз собак

Глаза собак действительно удивительны. У них две колбочки для восприятия цвета (синего и желтого) и больше палочек, чем у людей.

Реклама

Палочки – это специальные светочувствительные клетки в сетчатке глаза, которые реагируют на интенсивность света, а не на цвет. Именно благодаря палочкам собаки замечают движение и могут ориентироваться даже в сумерках или тьме, где глаз видит очень мало. Они обеспечивают высокочувствительное ночное видение, но не дают точного восприятия деталей и цветов.

Специальный отражающий слой в сетчатке – тапетум – усиливает свет, отражая его назад через палочки, что еще больше улучшает способность видеть в темноте. Благодаря этому глаза собак иногда светятся во тьме, когда на них падает свет.

Поле зрения и восприятие движения

Собаки обладают широким полем зрения — до 250 градусов, что позволяет замечать движение сбоку, не поворачивая голову. Породы с длинными мордами (овчарки, борзовые) видят еще шире, а брахицефалические (мопсы, бульдоги) ближе к человеческому полю зрения. Они отлично реагируют на движущиеся объекты на расстоянии до 900 метров, но неподвижные предметы могут оставаться незамеченными.

Мир цветов у собак

Их мир не черно-белый. Собаки различают синий и желтый, а красный и зеленый кажутся серыми. К примеру, красный фрисби на зеленой траве для них сливается с фоном. Поэтому для игр лучше выбирать синие или желтые игрушки. Кроме того, собаки видят ультрафиолет, помогающий им отслеживать следы животных.

Реклама

Благодаря тапетуму собаки также могут видеть в 3–4 раза лучше людей во тьме. Это делает их отличными ночными охотниками и охранниками. Их чувствительность к свету и движению позволяет замечать даже небольшие изменения в окружающей среде.

Телевизор и зрительные привычки

Собака перед телевизором. / © Фото из открытых источников

Собаки воспринимают телевизор иначе: они видят большее количество кадров, поэтому старые телевизоры кажутся мерцающими. Они особенно реагируют на движущиеся объекты и изображения других животных. Около 60 % собак интересуются телевизором, если на нем показаны активные сцены.

Как пользоваться знаниями о зрении собак

© Pixabay

Игрушки: синие и желтые.

Прогулки в темноте: пользуйтесь фонариком для своей безопасности, собака видит больше, но не все мелкие препятствия.

Дрессировка: используйте жесты и движения, а не только статические сигналы.

Адаптация к новым местам: дайте время, чтобы собака ознакомилась с новой средой.

Зрение собак – это не недостаток, а эволюционное преимущество. Они прекрасно реагируют на движение, видят в темноте и чувствуют мир иначе, чем мы. В следующий раз, когда ваш пес будет ругать невидимую тень или следить за фрисби, помните: он видит мир, который мы можем только представить.

Также мы писали, что собаки имеют свой язык любви - от физического контакта до сна рядом. Эксперт по поведению животных назвала 11 признаков, по которым можно понять, что пес привязан к хозяину.