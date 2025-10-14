ТСН в социальных сетях

Собаки "пытались убить" хозяина: шокирующий пост с Reddit стал вирусным

Пост с неудачной формулировкой заставил тысячи пользователей подумать, что мужчину пытались убить его псы.

Собаки устроили беспорядок

Мужчина напугал тысячи людей, когда опубликовал историю под заголовком «Мои собаки пытаются меня убить…». Многие сначала решили, что речь идет о настоящем нападении, хотя на самом деле ситуация оказалась бытовой — но очень комичной.

Своей историей мужчина поделился на Reddit.

Автор рассказал, что его собаки во время игры сбили со стены восковую лампу жены. Услышав грохот, он бросился в комнату и увидел разлитую жидкость, похожую на кровь, поэтому испугался.

«Сначала мои собаки играют и сбивают со стены восковую лампу моей жены, и моя первая реакция — это, по очевидным причинам, паника», — написал мужчина.

Мужчина запер животных в клетке на время уборки, а когда выпустил — один пес сразу побежал к дивану. Хозяин пошел за ним и случайно наступил ногой на металлическую скобу, которая торчала из обивки.

Публикация собрала более 41 тысячи лайков. Один пользователь отметил: «Без подписи сообщения — я думал, что автор сообщения стал жертвой покушения на убийство». Другой отметил, что «прочитал пост и все равно подумал, что „кровь“ на первой фотографии появилась из-за случайной скобы»

Сам автор позже ответил, что даже не подумал, как двусмысленно выглядит его история.

Напомним, в США мужчина попробовал неизвестное фиолетовое растение, которое обнаружил на заднем дворе недавно приобретенного дома. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей.

