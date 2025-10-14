Собаки "пытались убить" хозяина: шокирующий пост с Reddit стал вирусным

Собаки устроили беспорядок

Мужчина напугал тысячи людей, когда опубликовал историю под заголовком «Мои собаки пытаются меня убить…». Многие сначала решили, что речь идет о настоящем нападении, хотя на самом деле ситуация оказалась бытовой — но очень комичной.

Своей историей мужчина поделился на Reddit.

Автор рассказал, что его собаки во время игры сбили со стены восковую лампу жены. Услышав грохот, он бросился в комнату и увидел разлитую жидкость, похожую на кровь, поэтому испугался.

«Сначала мои собаки играют и сбивают со стены восковую лампу моей жены, и моя первая реакция — это, по очевидным причинам, паника», — написал мужчина.

Мужчина запер животных в клетке на время уборки, а когда выпустил — один пес сразу побежал к дивану. Хозяин пошел за ним и случайно наступил ногой на металлическую скобу, которая торчала из обивки.

Публикация собрала более 41 тысячи лайков. Один пользователь отметил: «Без подписи сообщения — я думал, что автор сообщения стал жертвой покушения на убийство». Другой отметил, что «прочитал пост и все равно подумал, что „кровь“ на первой фотографии появилась из-за случайной скобы»

Сам автор позже ответил, что даже не подумал, как двусмысленно выглядит его история.

