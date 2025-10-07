Собаки, с которыми никогда не будет скучно: эксперты назвали 7 самых игривых пород

Пудель

Если вы мечтаете об активном четверолапом друге, который ежедневно будет заряжать энергией, стоит обратить внимание на самые игривые породы. Эксперты составили подборку из семи собак, которые больше всего любят проводить время в движении и играть со своими хозяевами.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Поведенческий эксперт Эрин Аскеланд из Camp Bow Wow отмечает, что английский спрингер-спаниель — это чрезвычайно энергичная и чувствительная порода, которая стремится радовать своих хозяев. Эти собаки с восторгом бегают, прыгают в воду, играют в апорт и перетягивание веревки. По словам Аскеланд, спрингеры универсальны и всегда готовы осваивать новые трюки и развлечения.

В то же время шелти, по ее словам, не терпит бездействия — эта порода должна постоянно иметь занятия. Они прекрасно подходят для активных прогулок или пробежек, а также обожают игры-головоломки, где нужно искать вкусности носом или лапами.

Не менее увлекательными играми наслаждается и немецкая овчарка. Она известна своей способностью решать сложные задачи и с интересом реагирует на интеллектуальные игры. Специалисты отмечают: для этой породы вызов — это удовольствие, а физические упражнения и обучение помогают поддерживать и тело, и ум в отличной форме.

Бывшая работница зоопарка Лиз Гиббс добавляет, что пудель — это не просто элегантная собака с эффектной прической. Когда-то такая стрижка помогала ему легче плавать в холодной воде. Пудели отличаются высоким интеллектом и любовью к интерактивным игрушкам, которые дают возможность оставаться активными и вовлеченными.

Бордер-колли, по словам Гиббс, обладает феноменальным умом и неиссякаемой энергией. Созданные для работы на пастбище, эти собаки нуждаются в движении, задачах и постоянной стимуляции. Они с удовольствием выполняют команды и демонстрируют ловкость в любой игре.

Среди самых любимых семейных пород игривыми являются лабрадоры-ретриверы. Эти собаки ласковые, дружелюбные и удивительно игривые. Аскеланд отмечает, что лабрадоры часто буквально «одержимы» теннисными мячами и могут без конца играть в апорт. Они также обожают мягкие игрушки, с которыми могут играть часами.

Последней в списке экспертов стала порода доберман. Несмотря на репутацию сторожевого пса, доберманы на самом деле чувствительные, преданные и очень нежные. Они быстро привязываются к хозяевам и стремятся к постоянному вниманию. Специалисты советуют выбирать для них прочные игрушки, которые позволят реализовать природную любовь к активным играм на преследование и перетягивание.

