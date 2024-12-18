Собаку с кривой мордой сравнивают с шедевром Пикассо: как выглядит звезда Сети (фото)

Очаровательный щенок по кличке Броди стал звездой Сети из-за своей необычной внешности.

Об этом пишет Daily Star.

34-летняя фотограф Аманда Рихтер из Британской Колумбии, Канада, была ошеломлена, когда наткнулась на пятилетнюю беспризорную собачку на спасательной площадке.

Пес, помесь немецкой овчарки, мастифа, питбультерьера и ротвейлера, еще щенком получил травму после укуса матери, в результате чего у него искривлена морда и частичная слепота на один глаз. Но для Аманды Броди он был просто "идеальным", очаровывая ее своей причудливой внешностью, которую можно было принять за "шедевр Пикассо".

Аманда в восторге от своего любимца: "Он такой веселый малый. Он заставляет меня смеяться. Броди — вихрь радости. Он – сгусток энергии и беззаботный. Я часто получаю комментарии, что он очень похож на мультипликационную собачку, которую мы рисовали в детстве. Он не идеальный, но его все равно любят. Дело не в том, что снаружи. У этого пса самое большое сердце. Для меня он идеален".

Собака Броди / Фото: instagram.com/bestboybrodie

Аманда решила сделать его частью своей жизни после того, как увидела сообщение от питомника в Альберте и без колебаний забрала Броди домой. Его челюсть частично срослась, но для него это не помеха.

Аманда добавила: "Он даже не догадывается, что он не такой, как все. Он полон энергии, он весь в развлечениях и играх. Он полон жизни. И пусть вас не вводит в заблуждение его чудаковатость. Он также очень умен".

Собака Броди / Фото: instagram.com/bestboybrodie

Аманда начала делиться фотографиями Броди в Сети @bestboybrodie, и один из ее подписчиков прислал ей собаку-спасателя, очень похожую на него. Она сказала: "Они родственные души".

Трехлетняя Рейвен, помесь хаски и немецкой овчарки, присоединилась к семье в феврале в 2022 году после того, как ее спасли из Fuzzy Texan Animal Rescue.

Аманда сказала: "Сначала Броди был напуган Рейвен. Рейвен была из дома, где с ней жестоко обращались. Она была окаменелой, когда я ее взяла. Впоследствии они потеплели друг к другу. Теперь они неразлучны. Они играют вместе. Это такие отношения, как между братом и сестрой".

Броди и Рейвен / Фото: instagram.com/bestboybrodie

На страницу Броди также подписались несколько знаменитостей, среди которых Аманда Сейфрид, Леона Льюис и невестка Дональда Трампа Лара Трамп.

Аманда сказала: "Я думаю, что это весело".

Она надеется, что публикация о Броди станет сигналом и поощрит других спасать собак, которые не идеальны: "Быть не идеальным – это нормально. Я надеюсь, что люди будут спасать таких собак".

Напомним, больная собака два года прожила на могиле хозяйки. Пса встретил неравнодушный мужчина, который спас его.

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