Собаку впервые оставили дома: увиденное вызвало настоящий шок (фото)

Собака / © Pixabay

Реклама

Первая попытка оставить домашнего любимца без присмотра закончилась для одной семьи настоящим шоком. Хозяева собаки по кличке Дэйв даже не подозревали, на что способно их животное всего за несколько часов отсутствия людей.

Историей неожиданного преобразования жилья поделилась пользовательница под ником @lisacorbz1 в соцсети Threads.

Вернувшись домой, владельцы застали картину, напоминающую последствия стихийного бедствия: гостиная была покрыта толстым слоем белого наполнителя.

Реклама

Как выяснилось, пока хозяев не было, Дейв решил «разобраться» с постельным бельем и декоративными подушками. Собака настолько увлекся процессом, что разорвал их на мелкие куски, превратив пол в сплошной пушистый сугроб.

«Мы впервые оставили Дэйва одного лишь на один вечер», — лаконично подписала фото владелица.

Кадры «дизайнерского ремонта» от пса мгновенно стали виральными, собрав более 17 тысяч лайков. Комментаторы не замедлили с ироничными замечаниями:

«Вы серьезно оставили его один на один с взрывающимся диваном?» — смеются одни.

Реклама

«Сценарий „Один дома“ на Рождество — это всегда плохая затея, и Дэйв это доказал!» — добавляют другие.

Некоторые даже в шутку встали на защиту животного, предполагая, что пса подставили «неизвестные злоумышленники».

Почему воспитанники становятся «деструкторами»

Специалисты отмечают, что подобное поведение — не редкость. По данным издания Newsweek, хотя большинство собак в отсутствие хозяев просто спят, некоторые особи испытывают сильный стресс или скуку. Именно эти эмоции провоцируют животных грызть вещи и портить мебель.

Сколько собака может быть наедине? Время безопасного пребывания собаки в пустой квартире индивидуально и зависит от:

Реклама

Возраст (щенки нуждаются во внимании чаще).

Состояния здоровья.

Уровня воспитания и темперамента.

Эксперты утверждают: взрослый пес может спокойно ждать хозяев от 4 до 6 часов, а при наличии игрушек и комфортных условий — до 8 часов. Однако пример Дэйва показывает, что иногда для «перепланировки» квартиры достаточно и значительно меньшего промежутка времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что ветеринар рассказывала, нужно ли оставлять свет для домашних любимцев, когда вы уходите из дома.