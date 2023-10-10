Собаку выбросили на улицу с рюкзаком, полным игрушек, и щемящим письмом от хозяина (фото)

Пес получил второй шанс на жизнь после того, как его бросили на улице с рюкзаком, полным игрушек.

Об этом пишет Mirror.

Собака по кличке Бейби Герл, была привязана к пожарному гидранту в Грин-Бэй, штат Висконсин, США, прежде чем ее спасло Общество защиты животных.

Отвязывая грустную и растерянную собаку, спасательная команда наткнулась среди вещей собаки неистовое письмо от ее владельца. Они решили не делиться содержанием письма, но сказали, что владелец вовсю пытается покрыть медицинские расходы собаки, одновременно пытаясь справиться со своими собственными проблемами со здоровьем.

Собаку выбросили на улицу игрушками и письмом от хозяина / Фото: Wisconsin Humane Society

Команда взяла девочку на плановый осмотр, где выяснилось, что у нее сахарный диабет, также известный как собачий диабет, который может повлечь за собой повышенный уровень сахара в крови. Из-за проблем со здоровьем ей необходим ежедневный контроль уровня глюкозы, ограниченная диета и инъекции инсулина в домашних условиях.

Спасатель написал в Facebook: "Лечение этой болезни может оказаться дорогим, что требует ежемесячной покупки инсулина и, возможно, других медикаментов. В общем, вполне возможно, что это может стоить сотни долларов в месяц, в зависимости от оценки вашего ветеринара и стоимости поставок в вашем регионе" .

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Объясняя, что решение хозяйки отказаться от своего питомца было "актом отчаяния", они поблагодарили ее за то, что она обратилась за помощью и пыталась сделать все возможное для своей собаки. Обращаясь непосредственно к владельцу, спасатель сказал: "Прежде всего, нам очень жаль, что вам пришлось расстаться со своим лучшим другом. Очевидно, как сильно вы ее любили, и мы видим, что вы пытались изо всех сил, борясь со своими собственными медицинскими осложнениями и жизненными трудностями. Мы видим вашу любовь в сумке, которую вы тщательно упаковали со всеми ее любимыми вещами, мы видим вашу любовь в том, как вы пристегнули ее поводок, чтобы ее не сбила машина. Мы видим вашу любовь о том, как вы поместили ее посреди района, где ее быстро найдут. Мы видим вашу любовь в том, как счастлива и здорова девочка. И мы видим вашу любовь в оставленной вами записке, в которой вы просите кого-то помочь ей, когда вы больше не можете этого сделать".

Всего через несколько дней после того, как ее приняла благотворительная организация по защите животных, Бейби Герл нашла себе новый дом, и ее предыдущая владелица очень радовалась новости. Спаситель добавил: "Мы связались с предыдущей хозяйкой и были благодарны за возможность связаться с ней и выполнить ее желание, чтобы девочка нашла новый дом. Мы передали ей ресурсы поддержки, предложенные ей этим щедрым сообществом. Она выразила свою благодарность и радость, зная, что собака скоро обретет свой следующий любящий дом".

Напомним, симфонический оркестр устроил шоу для нескольких тысяч кур. Музыканты сыграли для пернатых специально написанную мелодию.

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