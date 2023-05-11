Соберете большой урожай даже из нескольких кустов: рабочая схема подкормки огурцов

Выбирайте гибриды суперпучковых огурцов, которые формируют большое количество завязей в узлах. Также нужно знать, как подкормить огурцы.

Чтобы такие огурцы хорошо уродить, нужна специальная схема подкормки. Специалисты советуют чередовать удобрения каждые 5-7 дней.

Сначала, добавьте дрожжевую подкормку. Чтобы его приготовить, разведите в 10 литрах воды 10 г дрожжей, 1 литр маточного раствора и 50 г сахара. Хорошо перемешайте и внесите в грунт.

Далее готовится настой из золы. Ее рекомендуют вносить через 5 дней после дрожжевой подкормки. Готовится настой достаточно просто: на 10 литров воды возьмите 1 стакан золы.

Затем вносят зеленое удобрение. Чтобы его приготовить, возьмите ведро объемом 10 литров, на треть наполните его травой, залейте водой так, чтобы она покрыла зелень. Настаивать удобрение нужно в течение 3-5 дней. Перед поливкой огурцов зеленое удобрение разводят в соотношении 1 литр раствора на 10 литров воды.

Через 5-7 дней после внесения зеленого удобрения приходит время подкормить огурцы гуматом калия или биогумусом. Его принимают в расчете 30 мл на 10 литров воды. Возделывают не только под корень, но и методом поливки листьев.

Теперь можно добавить к подкормке экстракт конского навоза. Для этого 30 мл этого вещества разводят в 10 литрах воды.

Последний этап – кусты обрабатывают монокалием фосфатом. Вносят удобрение по листу или под корень. А сам раствор готовят так: на 10 л воды берут 10 мл монокалия фосфата.

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