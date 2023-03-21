Соберете не одно ведро урожая: чем подкормить вишню весной, чтобы получить много плодов

Ранней весной нужно подкармливать вишню, чтобы позже получить большой урожай. Чем удобрить вишню весной читайте в материале ТСН.ua.

Чаще вишню удобряют осенью, но если вы этого не сделали, не стоит расстраиваться. Это можно сделать и ранней весной. Главное – подобрать правильное удобрение.

Когда подкармливать вишню весной

Сразу необходимо обратить внимание, что подкормка вишни зависит от возраста дерева. Если саженцы были недавно взорваны, они не нуждаются в дополнительной подкормке, ведь во время высадки получили все нужные им вещества. Молодым еще не плодоносящим деревцам лучше вносить органические удобрения (компост, навоз, органические смеси). Вишни, которые уже приносят плоды, подкармливают 3-4 раза в год, а старые деревья (возраст более 7 лет) – один раз в год.

Чем удобрять вишни: основные виды удобрения

Вишням нужны два варианта удобрений: органические и минеральные. Лучше всего подходят такие органические удобрения : перепревший навоз, компост, опилки. С помощью них можно сделать почву рыхлой и плодородной. Среди основных минеральных удобрений, которые необходимы вишням, можно выделить следующие: калий, азот, фосфор, медь, железо, марганец, бор, сера и другие элементы. Они обеспечат дереву рост, иммунитет и хорошую урожайность. Также садоводы используют для вишен аммиачную селитру, мочевину, суперфосфат и калийную соль. Можете смело брать удобрения с серой, магнием или кальцием – азофоска, аммофоска, нитроаммофоска.

Чем подкормить вишню ранней весной, чтобы было много плодов

Весной вишню начинают подкармливать для того, чтобы помочь ей "проснуться" и пойти в рост. Еще до того, как распустились почки, рекомендуется опрыскать дерево 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых заболеваний. Кроме этого, такая жидкость богата медью. Приготовить раствор достаточно просто: возьмите 300 г медного купороса, 300 г негашеной извести и разведите в 10 литрах воды.

До начала цветения вишню также можно подкормить мочевиной или аммиачной селитрой.

если это молодое дерево (2-4 года), его лучше опрыскать мочевиной (30 г вещества на 10 литров воды) или сделать корневую подкормку аммиачной селитрой (15 г вещества на 1 кв. метр приствольного круга);

если дерево имеет возраст свыше 4 лет, нужно давать меньше мочевины во время опрыскивания (20 г на 10 литров) или подкармливать корни большим количеством аммиачной селитры (20 г на 1 кв. метр приствольного круга).

Для правильной корневой подкормки, сначала слегка разрыхлите почву, обильно полейте приствольный круг (в зависимости от возраста дерева требуется от 3 до 6 ведер воды) и после этого добавить жидкое удобрение в землю. Сухие удобрения равномерно распределяют по поверхности почвы и сокращают граблями.

Чем удобрить вишню весной во время цветения

Когда вишни начинают цвести, садоводы советуют делать корневую подкормку деревьев золой и коровяком. Для этого готовят специальный раствор: 10 стаканов золы, 5 литров коровяка и 50 литров воды. Если вишня в возрасте 4-7 лет, на одно дерево уходит 1 ведро раствора, для старших деревьев нужно уже 2-3 ведра.

Обратите внимание, что вишни для роста и высокой урожайности требуется нейтральная почва. Часто начинающие не получают урожай именно из-за закисления. Если на вашем участке почва кислая, ее нужно нейтрализовать. Для этого на 1 кв. метр участка рассыпают примерно 300 г извести или доломитового порошка.

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