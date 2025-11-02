Собеседование в Apple: как Стив Джобс проверял будущих гениев с помощью "пивного теста"

Стив Джобс / © commons.wikimedia.org

Легендарный основатель Apple, Стив Джобс, был известен не только своей новаторской идеей, но и нестандартными методами подбора команды. Один из них получил название "пивной тест".

Об этом рассказывает LAD Bible.

Чтобы лучше понять кандидатов и узнать, подходят ли они культуре компании, Джобс приглашал их на прогулку с кружкой пива. В непринужденной атмосфере он задавал простые вопросы, например: "Что вы делали прошлым летом?" или более глубокие: "Когда вы последний раз достигли чего-то важного?"

Главное для Джобса было не найти верный ответ, а оценить характер, честность и соответствие кандидата команде. Он считал, что только игроки класса А способны работать над революционными продуктами и взаимодействовать между собой эффективно.

Именно эти высококлассные специалисты помогли Джобсу создать такие революционные устройства как iPod, iPhone и iPad, прежде чем он умер от рака поджелудочной железы 2011 года.