- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 1 мин
Собеседование в Apple: как Стив Джобс проверял будущих гениев с помощью "пивного теста"
Стив Джобс применял нестандартные методы подбора персонала в Apple. Один из них – "пивной тест" на собеседовании, который помогал понять кандидата.
Легендарный основатель Apple, Стив Джобс, был известен не только своей новаторской идеей, но и нестандартными методами подбора команды. Один из них получил название "пивной тест".
Об этом рассказывает LAD Bible.
Чтобы лучше понять кандидатов и узнать, подходят ли они культуре компании, Джобс приглашал их на прогулку с кружкой пива. В непринужденной атмосфере он задавал простые вопросы, например: "Что вы делали прошлым летом?" или более глубокие: "Когда вы последний раз достигли чего-то важного?"
Главное для Джобса было не найти верный ответ, а оценить характер, честность и соответствие кандидата команде. Он считал, что только игроки класса А способны работать над революционными продуктами и взаимодействовать между собой эффективно.
Именно эти высококлассные специалисты помогли Джобсу создать такие революционные устройства как iPod, iPhone и iPad, прежде чем он умер от рака поджелудочной железы 2011 года.