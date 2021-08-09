Соблазнительная американка с наибольшим ртом в мире стала популярной в Сети и зарабатывает огромные деньги за свои видео: фото

Женщина может поместить в рот целое зеленое яблоко.

В США 31-летняя Саманта Рамсделл из штата Коннектикут стала звездой TikTok и побила мировой рекорд Гиннеса как обладательница самого большого женского рта в мире.

Об этом пишут Daily Mail и Metro.

Рот Саманты в длину составляет 6,52 сантиметра. Уникальность американки позволила ей стать звездой соцсетей. Она, в частности, активно демонстрирует на видео, как может помещать в рот очень много пищи. Например, она "заталкивала" порцию крупного картофеля фри или целое яблоко.

"Одно из моих любимых блюд во всем мире — сэндвичи. Итак, еженедельно я делаю различные бутерброды", — рассказывает рекордсменка.

guinnessworldrecords.com

guinnessworldrecords.com

Саманта, которая работает медицинским торговым представителем, рассказала, что вела переговоры с представителями Книги рекордов более шести месяцев. По ее словам, процесс проверки ее "таланта" был длительным. Зафиксировали рекорд в стоматологической клинике, где провели замеры ее рта.

guinnessworldrecords.com

После того, как ее внесли в Книгу рекордов Гиннеса, Саманта сегодня, 9 августа, появилась в одной из американских утренних программ, где засунула в рот целый бутерброд.

Известность она получила после локдауна, когда большинство людей были на изоляции. Тогда же американка начала снимать много смешных роликов, комедийных сценок и петь пародии. Впрочем, признается, что вирусными ставили видео, на которых она показывала возможности своего рта.

"Я начала брать уроки пения, а затем преподавала свои видео в Instagram. Я влюбилась в импровизацию и комедию и начала публиковать больше в социальных сетях. Я создала аккаунт в TikTok осенью 2019 года, но не регулярно публиковала видео, пока не начался Covid", — говорит девушка.

Саманта также говорит, что в детстве ее часто травили и дразнили дети. Но теперь за видео благодаря своему необычному таланту она зарабатывает до 11 000 фунтов стерлингов (408 951,49 грн).

"Я превратила это на свой самый заработок. Это безумие, я никогда не думала, что получу такую реакцию, как сейчас", — признается она.

Напомним, уроженка Китая Ю Цзян отрастила ресницы рекордной длины. Самая длинная из ее ресниц, которая растет на верхнем веке левого глаза, достигает 20 см. Другие ресницы на несколько сантиметров короче. Благодаря своей уникальности девушка дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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