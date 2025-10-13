ТСН в социальных сетях

Курьезы
141
2 мин

Собрал чемодан, а обуться забыл: турист в тапочках рассмешил всю Сеть

Забавная ошибка туриста из США взорвала Сеть.

Руслана Сивак
Турист в тапочках

Турист из США, отправлявшийся в недельное путешествие по Европе, совершил невероятно курьезное открытие уже в аэропорту. Сев в зоне ожидания, мужчина с ужасом осознал, что забыл дома свою уличную обувь и прибыл на рейс в обычных домашних тапочках.

Своей смешной ошибкой он поделился на платформе Reddit.

В Сети его пост быстро стал вирусным, набрав более 62 тысяч реакций в сутки.

«Дорогой в Европу на три недели, я понял в аэропорту — я забыл дома одеть обувь!» — иронически подписал американец фотографию, на которой видны его ноги в черных резиновых тапочках.

Хотя точное место съемки неизвестно (пользователи предполагают, что это мог быть аэропорт Сент-Луиса или Филадельфии), эта ситуация вызвала волну сочувствия и юмора в комментариях.

Пользователи делились схожими историями и шутками:

  • «Я тоже когда-то прилетел из Бразилии в Англию в шлепках посреди зимы. Температура — ноль, а я в футболке.»

  • «В Европе, кстати, обувь не продают. Ты влип.»

  • «Повезло! В аэропорту продают обувь — только вчетверо дороже».

  • «Ну что ж, зато у тебя есть тапочки.»

Напомним, польская путешественница Виктория Гузенда стала героиней вирусного видео после того, как Google Maps проложил ей неверный маршрут в Венеции. Применение «повел» туристку по лестнице прямо к каналу, что обернулось для девушки неприятной неожиданностью.

24-летняя Элла Симс переехала в свое новое здание 15 сентября. Уже через неделю, обследуя пол у входной двери, она наткнулась на то, чего не могла предсказать — лужу воды под полом.

141
