Собрали 46 млн долларов с мужчин со всей Азии: как мошенники выманивали деньги с помощью дипфейков

В мошенническую группировку входили более 20 человек.

В Азии мужчины стали жертвами романтической аферы, в которой использовали искусственный интеллект deepfake. Мошенники обманули своих жертв на 46 млн долларов.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщила полиция Гонконга, уже арестованы мужчины и женщины в возрасте от 21 до 34 лет. Многие из них выпускники факультетов цифровых медиа и технологий.

"Подозреваемые использовали дипфейки – реалистично поддельные видео, аудио и другой контент, созданные с помощью ИИ. Сначала они общались с текстовым сообщением, в котором под видом привлекательной женщины сообщали, что ошибочно добавили неправильный номер телефона. А затем подозреваемые заводили со своими жертвами онлайн-роман, сближались, пока те не начинали планировать общее будущее", – раскрыли детали аферы в полиции.

Мошенники сотрудничали с ИТ-специалистами за границей. Они создавали фальшивую криптовалютную платформу, куда и принуждали жертв инвестировать.

Их жертвами стали мужчины "от Тайваня и Сингапура до Индии".

Злоумышленники были поделены на отделы, ответственные за разные этапы аферы. Они даже использовали учебное пособие, чтобы научить членов группы использовать "искренность и эмоции жертвы".

Среди этапов аферы – изучение мировоззрения жертвы для создания "индивидуального образа", сочинения трудностей (неудачные отношения или бизнес), чтобы "углубить доверие", и описание общего будущего (в частности, планирование путешествий).

Сделка просуществовала около года. Во время рейда полиция изъяла более 100 мобильных телефонов, наличных почти на 26 тыс. долларов США и несколько элитных часов.

Напомним, в городе Тангеранг в Индонезии местный житель продал своего ребенка в Интернете за 14 млн рупий (37 тыс. грн), а затем использовал полученные деньги для финансирования своей игровой зависимости.

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