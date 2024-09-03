"События дойдут до логического окончания": экстрасенс назвала самый важный месяц года

Таролог, нумеролог Розалия Романова считает, что сентябрь станет решающим месяцем 2024 года.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Сентябрь – это самый решающий месяц в этом году. То есть все главные события этого года так или иначе в сентябре должны дойти до своего логического окончания", – говорит она.

Розалия Романова говорит, что ситуация на Курщине очень напряженная.

"Оно молниеносно началось. Карта говорит — эта ситация уже повлияла на ход войны и будет влиять дальше. Карта — перевернутый император и я думаю, что это Путин. Его может снесут или сообщат о смерти. Ситуация на Курщине на него повлияет", — говорит она.

Розалия Романова считает, что Путин доживает последние дни.

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