Соцработница с пышными формами присылала сексуальные селфи 15-летнему мальчику, который был под ее опекой (фото)

Дисциплинарная коллегия пришла к выводу, что поведение соцработницы было "нечестным", а ее пригодность к практике была нарушена.

26-летняя социальная работница из Суонси, Южный Уэльс, послала 15-летнему мальчику, которым опекалась, ряд сообщений сексуального характера.

Об этом пишет The Daily Mail.

Джорджия Томас посылала сексуальные селфи мальчику-подростку, а также сказала ему, что влюблена в него. Она была отстранена от работы, а затем уволена после расследования ее действий.

На судебном слушании также было сообщено, что соцработница не сообщила сразу своему работодателю, когда подросток угрожал себе навредить. Женщина также соврала своему работодателю о ее общении с мальчиком в социальных сетях.

Дисциплинарная коллегия заявила, что нарушения имели место в августе-октябре 2018 года, когда Джорджия Томас работала работником по уходу за детьми в Athena Group в Суонсе. Мисс Томас не явилась на слушание, проводившееся через Zoom, но коллегия пришла к выводу, что ее поведение было "нечестным", а ее пригодность к практике была нарушена.

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"Честность госпожи Томас явно под вопросом, а ее действия являются нарушением фундаментального принципа социальной помощи. Ее действия, вероятно, нанесли ущерб мальчику... Она могла нанести ему значительный вред на критическом этапе его развития, особенно в том, что касается его понимания соответствующих" отношений с женщинами. Госпожа Томас проявила пренебрежение к его самочувствию и благополучию своих коллег", — заявила комиссия.

dailymail.co.uk

Женщине вручили приказ об отстранении, запрещающем ей работать в социальной службе в Уэльсе. Женщина за три года, как отмечается, не признала, что поступила неправильно. Впрочем, она может обжаловать это решение в Трибунале стандартов по уходу в течение 28 дней.

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