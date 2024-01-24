Сокровища из самого ценного в мире затонувшего корабля, пролежавшие на дне 400 лет, выставили на показ

"Нуэстра Сеньора де Аточа" затонул недалеко от Флорида-Кис в сентябре в 1622 году.

Сокровища из самого ценного в мире затонувшего корабля выставлены в Нью-Йорке через 400 лет после того, как они опустились на дно моря у побережья Флориды.

Об этом пишет Daily Mail.

Ожидаемая в этом году The Winter Show предлагает редкий взгляд на три исторических предмета, найденных после кораблекрушения "Нуэстра Сеньора де Аточа", в частности изумрудный крест, королевская держава и золотое кольцо с изумрудами.

Корабль "Нуэстра Сеньора де Аточа" со всеми сокровищами Нового Света, принадлежавшими испанскому королю Филиппу IV, покинули Гавану в начале сентября в 1622 году. На борту было 265 человек, 40 тонн серебра, золота и различных богатств, вывезенных из Колумбии, Перу, Мексики и Венесуэлы.

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Но испанский галеон и его родственный корабль "Санта-Маргарита" затонули на дно океана после того, как ураган обрушился всего через несколько дней спустя после начала обреченного путешествия. Погибли сотни людей, в том числе богатые колонизаторы, привезшие с собой свои личные драгоценности.

Груз золота, серебра, меди, табака и драгоценных камней был настолько велик, что его транспортировка на "Нуэстра Сеньора де Аточа" заняла два месяца. Клады, многие из которых были взяты из шахты Музо в Колумбии и сегодня оцениваются в 1,1 миллиарда долларов, затонули на дне океана от Маркизских островов до Драй-Тортугаса.

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Испанские спасатели безуспешно искали затонувший клад в течение шести десятилетий. Лишь в 1969 году, когда бывший куриный фермер Мел Фишер начал неустанные поиски этого места, ценности стали появляться со дна моря.

Поиски заняли более десяти лет, и сын Фишера Дирк и его жена погибли во время процесса после того, как в 1975 году опрокинулась спасательная лодка.

Наконец, в июле в 1985 году в главном корпусе корабля была обнаружена главная куча сокровищ – более 30 кг колумбийских изумрудов, 180 000 серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекция венесуэльского жемчуга.

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Тысячи загадочных драгоценных камешков остались на дне океана, а другие драгоценные камни позже были превращены в украшения в стиле испанского двора 17 века.

Тем не менее, три ювелирные изделия были изъяты с корабля в почти идеальном состоянии – крест Аточа, королевская сфера и кольцо Аточа.

Одним из предметов затонувшего корабля, богато украшенный крест Аточа, является самым ценным из всех оставшихся после кораблекрушения артефактов. Он украшен девятью ярко-зелеными изумрудными кабошонами, роскошным крестообразным узором из 22-каратного желтого золота.

Сокровища с корабля "Нуэстра Сеньора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Тем временем королевская сфера была изготовлена вручную ювелирами, вероятно колумбийскими по происхождению, и украшена 37 изумрудами Музо, искусно оправленными в 22-каратное желтое золото. Многочисленные изумруды грушевидной формы огранены так же, как изумруды на испанских крестах и брошах, которые носили королевские круги в 17 и 18 веках.

Сокровища с корабля "Нуэстра Сеньора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Кольцо Аточа украшено ярко-зеленым изумрудом из колумбийского рудника Музо весом около 2,5 карата. Оно выполнено из высококаратного золота, предназначенного для королевских особ 17 века.

Сокровища с корабля "Нуэстра Сеньора де Аточа" / Фото: Daily Mail

Драгоценные предметы были куплены на аукционе нынешними владельцами изумрудного рудника Музо в Колумбии в 2015 году, а семья Фишера использовала Sotheby's, чтобы продать их после его смерти в 1998 году.

Неизвестно, за какую сумму тогда были проданы предметы, но изумрудное кольцо из затонувшего клада было продано в 2022 году более чем за миллион долларов, хотя первоначально оно оценивалось примерно в 60 000 долларов.

Более того, менее сложный, инкрустированный изумрудами крест без цепочки был продан на аукционе в 2015 году за 119 000 долларов.

Когда шахтера Музо спросили о стоимости этих предметов, он ответил: "Они бесценны".

Драгоценности теперь сохранились как частная коллекция Музо. Они не выставлены на продажу, но выставлены напоказ, чтобы провести линию между колониальным прошлым рудником Музо и его нынешним подходом, ориентированным на устойчивое развитие и помощь местному сообществу.

Исторические предметы будут выставлены на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 января.

Напомним, в Польше в реке обнаружили редкий тысячелетний викинговый меч. Он считается одним из величайших мечей, когда-либо созданных в мировой истории.

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