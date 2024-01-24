Сокровища из самого ценного в мире затонувшего корабля, пролежавшие на дне 400 лет, выставили на показ

"Нуэстра Сеньора де Аточа" затонул недалеко от Флорида-Кис в сентябре в 1622 году.
Сокровища из самого ценного в мире затонувшего корабля выставлены в Нью-Йорке через 400 лет после того, как они опустились на дно моря у побережья Флориды.
Об этом пишет Daily Mail.
Ожидаемая в этом году The Winter Show предлагает редкий взгляд на три исторических предмета, найденных после кораблекрушения "Нуэстра Сеньора де Аточа", в частности изумрудный крест, королевская держава и золотое кольцо с изумрудами.
Корабль "Нуэстра Сеньора де Аточа" со всеми сокровищами Нового Света, принадлежавшими испанскому королю Филиппу IV, покинули Гавану в начале сентября в 1622 году. На борту было 265 человек, 40 тонн серебра, золота и различных богатств, вывезенных из Колумбии, Перу, Мексики и Венесуэлы.
Но испанский галеон и его родственный корабль "Санта-Маргарита" затонули на дно океана после того, как ураган обрушился всего через несколько дней спустя после начала обреченного путешествия. Погибли сотни людей, в том числе богатые колонизаторы, привезшие с собой свои личные драгоценности.
Груз золота, серебра, меди, табака и драгоценных камней был настолько велик, что его транспортировка на "Нуэстра Сеньора де Аточа" заняла два месяца. Клады, многие из которых были взяты из шахты Музо в Колумбии и сегодня оцениваются в 1,1 миллиарда долларов, затонули на дне океана от Маркизских островов до Драй-Тортугаса.
Читайте главные новости дня:
- "Железный коридор" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны
- Более 600 километров в тылу врага: в ГУР рассказали подробности уничтожения трех российских бомбардировщиков
- Россию снова атаковали неизвестные беспилотники
Испанские спасатели безуспешно искали затонувший клад в течение шести десятилетий. Лишь в 1969 году, когда бывший куриный фермер Мел Фишер начал неустанные поиски этого места, ценности стали появляться со дна моря.
Поиски заняли более десяти лет, и сын Фишера Дирк и его жена погибли во время процесса после того, как в 1975 году опрокинулась спасательная лодка.
Наконец, в июле в 1985 году в главном корпусе корабля была обнаружена главная куча сокровищ – более 30 кг колумбийских изумрудов, 180 000 серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекция венесуэльского жемчуга.
Тысячи загадочных драгоценных камешков остались на дне океана, а другие драгоценные камни позже были превращены в украшения в стиле испанского двора 17 века.
Тем не менее, три ювелирные изделия были изъяты с корабля в почти идеальном состоянии – крест Аточа, королевская сфера и кольцо Аточа.
Одним из предметов затонувшего корабля, богато украшенный крест Аточа, является самым ценным из всех оставшихся после кораблекрушения артефактов. Он украшен девятью ярко-зелеными изумрудными кабошонами, роскошным крестообразным узором из 22-каратного желтого золота.
Тем временем королевская сфера была изготовлена вручную ювелирами, вероятно колумбийскими по происхождению, и украшена 37 изумрудами Музо, искусно оправленными в 22-каратное желтое золото. Многочисленные изумруды грушевидной формы огранены так же, как изумруды на испанских крестах и брошах, которые носили королевские круги в 17 и 18 веках.
Кольцо Аточа украшено ярко-зеленым изумрудом из колумбийского рудника Музо весом около 2,5 карата. Оно выполнено из высококаратного золота, предназначенного для королевских особ 17 века.
Драгоценные предметы были куплены на аукционе нынешними владельцами изумрудного рудника Музо в Колумбии в 2015 году, а семья Фишера использовала Sotheby's, чтобы продать их после его смерти в 1998 году.
Неизвестно, за какую сумму тогда были проданы предметы, но изумрудное кольцо из затонувшего клада было продано в 2022 году более чем за миллион долларов, хотя первоначально оно оценивалось примерно в 60 000 долларов.
Более того, менее сложный, инкрустированный изумрудами крест без цепочки был продан на аукционе в 2015 году за 119 000 долларов.
Когда шахтера Музо спросили о стоимости этих предметов, он ответил: "Они бесценны".
Драгоценности теперь сохранились как частная коллекция Музо. Они не выставлены на продажу, но выставлены напоказ, чтобы провести линию между колониальным прошлым рудником Музо и его нынешним подходом, ориентированным на устойчивое развитие и помощь местному сообществу.
Исторические предметы будут выставлены на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 января.
Напомним, в Польше в реке обнаружили редкий тысячелетний викинговый меч. Он считается одним из величайших мечей, когда-либо созданных в мировой истории.
Читайте также: