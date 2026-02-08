Сокровища под ногами: во Франции случайно нашли потерянный средневековый замок

Замок старше 600 лет нашли под известной гостиницей

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся 640-летний замок непосредственно во внутреннем дворе отеля Lagorce во французском городе Ванн. Уникальную находку идентифицировали как замок Шато-де-л'Эрмин, построенный герцогом Жаном IV Завоевателем в 1380-х годах.

Об этом пишет The Mirror.

Архитектурное мастерство и богатство

Раскопки открыли величественную герцогскую резиденцию длиной 42 метра и шириной 17 метров с толстыми стенами.

Здание было оцеплено рвом и граничило с квадратной башней, а однородность материалов свидетельствует о том, что замок возвели в один этап. Это показывает, что Жан IV владел значительными финансовыми ресурсами и привлек лучших инженеров своего времени.

Сокровища, сохраненные влагой

Внутри замка исследователи нашли несколько ступенчатых пролетов, в частности парадную лестницу с орнаментом, чудом уцелевших до наших дней. Благодаря влажной почве в овраге хорошо сохранились органические материалы и предметы обихода.

Археологи изъяли ювелирные украшения, монеты, навесные замки, кухонную посуду и даже деревянные фрагменты бочек, ярко иллюстрирующие жизнь XIV века.

Археологи изъяли ювелирные украшения, монеты, навесные замки, кухонную посуду и даже деревянные фрагменты бочек, ярко иллюстрирующие жизнь XIV века.