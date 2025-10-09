Сокровища, пылящиеся: сколько могут стоить "забытые" гаджеты

Старые гаджеты на чердаке могут стоить целого достатка

Лишь несколько десятилетий назад телефоны BlackBerry и автоответчики для стационарных телефонов были привычны в каждом офисе и дома. Сегодня эти гаджеты уже давно устарели, но, как оказалось, они стали золотым дном для тех, кто хранит их на чердаке.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на новый отчет «Pre-Owned Price Index» от британской онлайн-площадки Gumtree.

Цена ностальгии

Gumtree – это один из крупнейших в Великобритании сайтов бесплатных объявлений, где люди могут покупать и продавать практически любые товары: от автомобилей и мебели до техники и одежды. По своей сути, это местный онлайн-рынок для торговли подержанными вещами.

Отчет Gumtree показывает, что спрос на многие старые устройства остается высоким. Эксперт по потреблению Ким Фаура заявил, что «казалось бы, устаревшая техника» может продаваться за большие суммы, независимо от того, работает ли она.

«То, что кто-то планирует делать с автоответчиком или телефоном BlackBerry, не всегда очевидно. Но понятно, что ностальгия все еще ценна», — отметил Фаура.

Телефоны BlackBerry и Nokia

Телефоны BlackBerry, господствовавшие в 2000-х годах благодаря своей QWERTY-клавиатуре, сегодня уже не нужны. Последние модели перестали производить в 2020 году. Несмотря на это, согласно индексу Gumtree, BlackBerry продаются в среднем за £30 (около 1665 грн).

Похожая ситуация и с легендарными телефонами Nokia. Финский бренд когда-то был мировым лидером на рынке мобильных телефонов, а такие модели, как 3310 (известный своей долговечностью) или 8110 (телефон из Матрицы), стали культовыми. Один такой телефон, пылящийся в ящике, может принести продавцу в среднем £30 (около 1 665 грн), а при более редких моделях можно получить и более высокую цену.

Автоответчики для стационарных телефонов

Может показаться странным, но британцы активно покупают на Gumtree автоответчики для стационарных телефонов. Эти устройства, записывающие голосовые сообщения на кассеты, стали почти полностью устаревшими с появлением интегрированной голосовой почты и особенно современных мессенджеров (WhatsApp, Telegram).

Несмотря на их непрактичность, автоответчики продаются в среднем за £35 (около 1 942 грн). Невероятно, но за последние 12 месяцев на объявление о продаже автоответчиков откликнулось более 1000 человек.

Игровые консоли и смартфоны

Игровой «золотой век» 1990-х и 2000-х годов тоже имеет высокую цену. Консоли, такие как Sony PlayStation 1 и 2 и Nintendo Wii, получили более 1000 отзывов на объявлениях Gumtree за последний год. Подержанные продаются в среднем за £45 (около 2 497 грн).

Что касается современных устройств, то высокий спрос сохраняется на смартфоны:

Б/у iPhone продаются в среднем за £250 (около 13 875 грн), причем более новые модели стоят значительно дороже.

Телефоны Samsung – в среднем за £200 (около 11 100 грн).

HTC – в среднем за £40 (около 2 220 грн).

LG – в среднем за £32,50 (около 1 804 грн).

Даже относительно новая техника, как PlayStation 5, которая стоит около £429,99 новой, продается на Gumtree в среднем за £300 (около 16 650 грн).

Хотя ноутбуки, новые могут стоить более £1000, подержанными продаются только в среднем за £160 (около 8 880 грн), спрос на устаревшую технику и смартфоны доказывает, что ностальгия и потребность в надежных устройствах могут создать настоящий рынок.

Напомним, британская компания Protect Your Bubble составила список моделей, которые можно продать за приличные суммы. Эти телефоны интересны не только как раритеты, но и как артефакты технологической эволюции .