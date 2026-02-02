Сокровища за стенами: женщина нашла "капсулу времени" во время ремонта старой школы

Женщина нашла «капсулу времени» во время ремонта старой школы / © Скриншот

Жительница Абердиншира (Шотландия) Джемма Луиз Крюикшанк превратила ремонт старой деревенской школы в историческое исследование. В ходе работ она обнаружила многочисленные артефакты прошлого века, среди которых самый большой ажиотаж вызвала бутылка виски, скрытая за стеной в кабинете директора.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

Неожиданные находки

Наиболее обсуждаемым артефактом стала бутылка алкоголя, найденная по панельной обшивке в туалете бывшего руководителя заведения. Расположение тайника намекает на то, что бывший владелец кабинета использовал его для тайного отдыха во время рабочих будней. Эта находка стала вирусной в соцсетях, спровоцировав волну шуток о нелегкой судьбе педагогов прошлого.

Кроме алкоголя, здание «подарило» новым владельцам десятки других предметов:

Для обучения и досуга : старый справочник скаутов, детские книги, игрушечный солдатик и оригинальные таблички из классов.

Артефакты эпохи : значки ко Дню вооруженных сил и винтажная инструкция на стене кухни, которая учила правильно пользоваться кремом для мытья рук.

Интерьер: викторианский вытяжной шкаф для химических опытов, который Джемма планирует превратить в домашний бар.

Реставрация с историей

Пара уделила особое внимание сохранению подлинности здания. В одной из частей школы обнаружили уникальный деревянный пол из канадской древесины. Каждую доску собственноручно демонтировали, отшлифовали и повернули на место. Большинство мелких находок Джемма не выбросило, а оформило в рамки, создав дома экспозицию, посвященную истории школы.

Фотографии находок в Instagram собрали более 20 тысяч лайков. Пользователи восхищаются тем, как паре удалось спасти «снимок момента времени». Комментаторы отмечают, что такие открытия вдохновляют их внимательнее относиться к истории собственных домов и сохранять найденные безделушки как семейные реликвии.

Напомним, во время реконструкции столетнего особняка в Пенсильвании рабочие наткнулись на неожиданную находку — за стенами здания обнаружили полностью сохранившуюся ванную комнату, о которой десятилетиями знали только по архивным планам.

Ванесса Митчелл еще в 2004 году приобрела историческое здание 16 века в поселке Сент-Осайт. Однако она была вынуждена покинуть дом из-за непонятных паранормальных явлений.