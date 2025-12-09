Сокровище из секонд-хенда: мужчина не поверил глазам, когда проверил карманы приобретенной куртки

Мужчина нашел в секонде настоящее сокровище / © Credits

Покупка одежды в благотворительных магазинах или секонд-хендах часто напоминает лотерею, но для одного мужчины она стала поистине выигрышной. Когда он приобрел зимнюю куртку, даже не подозревал, что предыдущий владелец оставил в ней приятный сюрприз.

Об этом пишет The Mirror со ссылкой на сообщение в Reddit.

«Это был мой лучший день»

Счастливчик рассказал, что его внимание привлекла новая куртка, на которой все еще были магазинные бирки. Он искал замену своей старой верхней одежде и обрадовался такой находке. Однако настоящее чудо произошло уже дома.

«Я засунул руку в карманы и почувствовал какую-то бумагу. Я протянул руку, и они были там. 500 долларов (около 21 тысячи гривен) хрустящими купюрами по 100 долларов», — поделился мужчина.

Он не стал тратить попусту время и сразу потратил находку, купив новую игровую консоль.

Пользователи в комментариях предположили, что куртку кто-то получил в подарок, но так и не носил. Вероятно, владелец даже не догадывался, что «бабушка запихала туда немного наличных денег», прежде чем вещь отдали на благотворительность.

Другие удивительные находки

История вдохновила других людей поделиться своим опытом. Один из комментаторов рассказал, как нашел 2000 долларов (более 83 тысяч гривен) в старой книге. Внутри была записка, которая свидетельствовала, что это сделал богатый человек, который хотел поделиться богатством.

Другой пользователь упомянул случай со своей работы в благотворительном магазине.

«Когда я учился в колледже, я нашел 35 000 фунтов стерлингов (больше 1,8 миллиона гривен), зашитых в нижний край старых штор 1970-х годов. Мы разделили это между сотрудниками», — написал он.

Впрочем, не все находки бывают полезны для новых владельцев. Одна женщина рассказала, как ее пожилая мама купила на распродаже чемодан. Когда его открыли, оттуда посыпалось нижнее белье и пикантные игрушки для взрослых, что заставило семью краснеть и смеяться одновременно.

