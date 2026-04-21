Сокровище на дне озера: подросток неожиданно разбогател во время купания

Парень нашел на дне озера золотой слиток

Реклама

Во время плавания в кристально чистых водах немецкого озера Кенигсзее 16-летний юноша случайно обнаружил на дне настоящий золотой слиток весом 500 граммов. Из-за того, что в течение полугода полиции так и не удалось разыскать владельца клада, власти на законных основаниях передали право собственности на золото самому подростку.

О невероятной находке, стоимость которой оценивается более чем в 18 тысяч долларов, сообщает Daily Galaxy.

Официальная маркировка и честность юноши

Парень заметил металлический отблеск на глубине около двух метров и решил достать необычный предмет на берег. Поняв, что это настоящее золото, подросток поступил максимально ответственно и отнес находку в полицию, выполнив законное требование обязательного информирования властей о ценных вещах.

Реклама

Правоохранители подтвердили, что это сертифицированный слиток. На нем четко сохранился серийный номер и специальная маркировка, свидетельствующая о том, что золото было изготовлено на официальном заводе.

Законная передача собственности и нераскрытая тайна

Слиток хранился в полицейском участке в течение шести месяцев — именно столько времени дается законодательством, чтобы настоящий владелец мог заявить о своих правах. Поскольку за этот период никто так и не обратился к правоохранителям, юридическая процедура позволила официально передать право собственности нашедшему сокровище.

Несмотря на счастливый для юноши финал происхождение золота на дне озера остается абсолютной загадкой. В полицию не поступало никаких заявлений о похищении или потере подобных ценностей в этом регионе. В конце концов власти закрыли дело, так и не выяснив, кто был предыдущим владельцем и как пол килограмма золота оказались под водой Кенигсзее.

Напомним, В районе Шпандау в Берлине 13-летний школьник во время прогулки наткнулся на бронзовую монету в возрасте более 2 тысяч лет. Эксперты подтвердили, что это редкий артефакт из древней Трои — первая зафиксированная греческая находка такого типа на территории города.