Солдат рассказал об общении с нечеловеческим разумом во время военной службы

Инопланетянин

Реклама

Бывший сержант армии США Клиффорд Стоун в течение своей жизни утверждал, что был участником секретных операций во время военной службы и встречался с представителями разведывательной миссии из внеземной цивилизации.

Об этом пишет Daily Mail

До самой смерти в 2021 году Стоун последовательно утверждал, что его слова основаны на собственном опыте, а не на предположениях, и говорил об опыте, который навсегда изменил его понимание религии, смертности и места человечества во Вселенной.

Реклама

Клиффорд Стоун родился 2 января 1949 года в Портсмуте, штат Огайо, и вступил в ряды армии США в 1969 году.

В его официальных военных записях указано, что он был преимущественно административным и юридическим специалистом, и прослужил в армии более двух десятилетий. Однако со временем Стоун утверждал, что его обязанности выходили далеко за пределы канцелярской работы.

Он утверждал, что его тайно перевели на должность, которая предусматривала засекреченные операции по восстановлению неопознанных летательных аппаратов, а в некоторых случаях, нечеловеческих биологических объектов. Эти его утверждения никогда не были независимо проверены.

Общение с «Короной»

По словам Стоуна, некоторые из этих встреч включали телепатическое общение с внеземной сущностью, которую он описал как спокойную, любознательную и технологически развитую.

Реклама

Он сказал, что существо, которое он назвал «Корона», выразило интерес к человеческим системам верований и передало информацию, которая, если она будет правдивой, перевернет давние дебаты о взаимосвязи между наукой и верой.

Стоун утверждал, что цивилизация «Короны» пришла к научному выводу о существовании творца как эмпирически установленной реальности.

По его словам, вера в единого создателя «больше не является идеалом, основанным на вере», а учение, полученное от развитого интеллекта, поддерживает существование того, что многие люди называют Богом.

Запрещенные вопросы

Стоун также утверждал, что нечеловеческий интеллект обладает технологией, способной способствовать общению между живыми и мертвыми, хотя он подчеркнул, что такое взаимодействие было жестко ограничено.

Реклама

«У них действительно есть средства для этого. Но есть запретные вопросы, которые нельзя задавать — в частности, о том, что происходит после смерти», — говорил он.

Это ограничение, утверждал Стоун, было представлено не как техническое, а как навязанный предел, который препятствовал более глубокому исследованию самой природы смерти.

Он предположил, что определенные знания могут быть либо опасными, дестабилизирующими, либо просто недоступными для человеческого понимания на данном этапе развития.

Пришельцы среди нас

Стоун также утверждал, что нечеловеческие существа — это не далекие гости, а активные наблюдатели, которые уже присутствуют на Земле.

Реклама

По его словам, они незаметно передвигаются среди людей, изучая поведение, эмоции и убеждения, чтобы лучше их понять.

Он не объяснил, как такие существа могут скрываться, а также не привел физических доказательств в подтверждение этого утверждения.

Бывший американский военный сформулировал эту идею как долгосрочные наблюдательные усилия, подобные антропологическим полевым исследованиям, проводимым более развитой цивилизацией.

При жизни Стоун стал выдающейся фигурой в кругах исследования НЛО, где сторонники считали его инсайдером, готовым говорить открыто после лет молчания. Скептики, напротив, утверждали, что его утверждения слишком сильно опираются на личные свидетельства и непроверенный опыт.

Реклама

Новое внимание вокруг интервью Стоуна появилось на фоне повышенного общественного интереса к неидентифицированным воздушным явлениям.

Это происходит после недавних признаний правительственными учреждениями США того, что объекты неизвестного происхождения отслеживались во время выполнения маневров, недоступных для известных человечеству технологий, хотя правительство пока не приписывает их внеземному разуму.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году правительство США может обнародовать настоящие доказательства инопланетной активности. К такому шагу американские власти могут побудить показания информированных лиц, политическое давление и обновленные законы.