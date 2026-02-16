- Дата публикации
Солнечное затмение 17 февраля 2026 года: почему эта редкая дата считается судьбоносной
17 февраля 2026 года произойдет редкое кольцеобразное солнечное затмение — небесное явление, совпадающее с Новой Луной и уже получившее от астрологов символическое название «точка обновления».
Эта дата может стать поводом для просмотра жизненных планов и определения новых ориентиров. Рассказываем, что понятно о явлении и как к нему относятся астрология и наука.
Когда и где можно увидеть затмение
Во время Новой Луны наш спутник пройдет между Землей и Солнцем, почти полностью закрыв его диск — более 96%. По краям останется яркое «огненное кольцо», из-за которого явление и получило свое название.
Однако увидеть его смогут далеко не все: кольцевидная фаза пройдет над Антарктидой и Южным океаном. В Европе и Украине затемнение будет почти незаметным или вообще недоступным для наблюдения.
Несмотря на это, дата вызывает большой интерес — в первую очередь из-за символических толкований.
Почему затмение считают особым
Астрологи связывают февральское затмение со знаком Водолея — символом перемен, идей и перспектив. Водолей традиционно ассоциируется с технологиями, развитием, сообществами, свободой выбора и уникальностью личности.
Именно поэтому событие трактуется как старт нового этапа: старые планы могут утратить актуальность, а человеку придется строить новую стратегию.
Кого заденет больше всего
По астрологическим прогнозам, более сильные изменения коснутся представителей фиксированных знаков зодиака:
Водолеи — переосмысление себя и жизненных направлений;
Львы — изменения в отношениях и партнерстве;
Тельцы — вопросы карьеры и статуса;
Скорпионы — трансформация дома и личного пространства.
При этом эффект не ограничивается конкретным днем — астрологи отмечают, что влияние может ощущаться несколько месяцев.
Что советуют делать
Главный совет — использовать этот период как психологическую паузу и «перезагрузку»:
Завершить незавершенные дела, подвести итоги и очистить внимание;
Навести порядок в пространстве: здание, документы, файлы, список задач;
сформулировать намерения и записать цели, особенно связанные с обучением и развитием;
Снизить нагрузку: больше отдыха, меньше информационного шума.
Чего лучше избегать
Астрологи советуют не принимать поспешных решений: избегать конфликтов, эмоциональных сделок и перегруженных планов. Повышенная эмоциональность и спешка часто приводят к ошибкам, вне зависимости от небесных явлений.
Что говорит наука
Научно солнечные затмения — обычные орбитальные совпадения, происходящие несколько раз в год. Доказательств их влияния на судьбу или психику человека нет.
Единственное реальное предупреждение — безопасность: смотреть на Солнце без специальных фильтров опасно даже при почти полном закрытии диска, поскольку это может повредить зрение.
Затемнение 17 февраля — прежде всего красивое астрономическое явление. Но как символическая дата оно может стать удобной точкой для личной ревизии: остановиться, пересмотреть планы и лишиться. Верить в «энергию» или нет — личное дело, но навести порядок по делам никогда не бывает лишним.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.