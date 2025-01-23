Солнечное затмение 2025: когда жители Украины смогут увидеть это явление

Это астрономическое явление будет продолжаться с 10:50 до 14:43 по Киеву 29 марта 2025 года.

Солнечное затмение происходит, когда луна закрывает солнце (между землей и звездой). Частичное солнечное затмение происходит, когда луна не полностью закрывает солнце, и вскоре его смогут увидеть жители Украины. Затмение произойдет в субботу, 29 марта, и будет глубоким частичным затмением.

Об этом пишет издание Space.

Глубокое частичное солнечное затмение можно будет увидеть из Северного полушария. В это время лунная тень будет долго двигаться по поверхности Земли, хотя в некоторых районах Земли затмение будет продолжаться всего несколько минут. Хотя Луна не полностью закрывает Солнце, это все равно будет относительно большим солнечным затмением.

Хотя это астрономическое явление будет видно из большей части Европы, лучшее частичное солнечное затмение можно будет увидеть на северо-востоке Северной Америки.

Также читайте Астрономы нашли самый быстрый ветер вне Солнечной системы

Во время частичного солнечного затмения в Северной Америке до 94% Солнца будет закрыто Луной, тогда как в Европе Луна будет закрыта от 86% до 15%. На северо-западе Украины также можно увидеть частичное солнечное затмение, правда, солнце будет чуть-чуть закрыто луной. Это астрономическое явление будет продолжаться с 10:50 до 14:43 по Киеву 29 марта 2025 года. За это время лунная тень будет двигаться по Земле, и можно будет наблюдать совершенно разные затемнения в разных областях Земли, с разной продолжительностью.

В общей сложности более 800 миллионов человек станут свидетелями частичного солнечного затмения в 2025 году.