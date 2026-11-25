Почему тысячи людей не увидят солнца до 2027 года / © pexels.com

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В американском городе Уткиагвик на Аляске началась полярная ночь. Более 4500 местных жителей не увидят солнца до 23 января 2027 года. Несмотря на длительную темноту и морозную погоду, жизнь в городе продолжается в обычном режиме.

Об этом сообщило издание UNILAD.

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Из-за географического положения Уткиагвика зимой солнце почти два месяца не поднимается над горизонтом. В то же время летом здесь наблюдается противоположное явление — полярный день, когда солнце не заходит в течение 84 суток подряд.

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Однако отсутствие солнца не означает, что город круглосуточно пребывает в полной темноте. В течение нескольких часов в сутки жители могут наблюдать сумерки. В остальное время источниками света становятся искусственное освещение, луна, звезды и даже северное сияние.

Зимний период также сопровождается минусовыми температурами и ледяными туманами. Несмотря на это, школы и предприятия продолжают работать.

Как местные жители живут без солнца

Эбен В. Хопсон, который родился и вырос в Уткиагвике, ещё в 2025 году рассказывал журналистам, что полярная ночь практически не влияет на его повседневную жизнь. По его словам, люди продолжают работать, охотиться, рыбачить и заниматься традиционными ремеслами.

Мужчина также признался, что не представляет своей жизни в другом месте и хочет именно здесь растить детей и внуков.

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Мэр Асисаун Туовак в 2024 году в интервью журналу Time отмечала, что местное население давно приспособилось к суровым климатическим условиям. Саму же полярную ночь она воспринимает как возможность хорошо отдохнуть.

Возвращение солнца в Уткиагвике сопровождается особой традицией. В январе в местном колледже устраивают праздничные танцы под барабаны, которыми отмечают окончание длительного периода темноты.

Напомним, на дне Мексиканского залива учёные искали место кораблекрушения, но обнаружили неожиданную находку — подводное «кладбище» бытовой техники — с десятками стиральных машин, холодильников и морозильных камер.

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