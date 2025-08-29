- Дата публикации
Сон, духи и тревога: почему нельзя вешать зеркало у кровати
Зеркало в спальне может быть не только удобным, но и опасным, предупреждают эзотерики. Почему оно связано с дурным сном и паранормальными явлениями?
Зеркало у кровати может быть не только удобным элементом интерьера, но и потенциальным источником проблем. Эзотерики говорят о паранормальных угрозах, в то время как наука призывает к скепсису.
Об этом рассказала британская исследовательница эзотерики Лиа в своем TikTok.
Она предупредила, что зеркала способны открывать своеобразные «порталы» между нашим миром и миром духов. По ее словам, это может привести к появлению нежелательных сущностей в доме и даже влиять на эмоциональное состояние человека.
«У вас появятся нежелательные духи. В вашем доме будут всяческие сущности, и вы точно не захотите, чтобы я приезжала и чистила энергию от низковибрационной сущности», — сказала Лиа.
Она также подчеркнула, что старые зеркала особенно опасны, ведь могут сохранять энергетику предыдущих владельцев.
Проблемы со сном и психикой
По мнению исследовательницы, расположение зеркала в спальне может быть связано с тревожным сном, ночными кошмарами или бессонницей. Смена места или даже накрывание зеркала тканью, по словам эзотериков, помогает уменьшить негативное воздействие.
Лиа советует избегать использования антикварных или старых зеркал, а также при необходимости закрывать их пледом или тканью на ночь.
Что говорит наука
Ученые скептически относятся к подобным утверждениям. Издание Science Sensei отмечает, что точно доказать паранормальную активность в зеркалах никому не удалось.
«Неугасимая паранормальная привлекательность продолжает вдохновлять как верующих, так и скептиков, стимулируя научные поиски в сфере самых загадочных опытов мира. Только серьезный анализ помогает отличить миф от потенциального явления», — отмечают исследователи.
Почему зеркала вызывают страх
Психологи добавляют, что страх перед зеркалами имеет глубокие корни в фольклоре, культуре и коллективном воображении. Именно поэтому многие склонны видеть в обычных вещах что-то сверхъестественное.
Ученые же напоминают: критическое мышление помогает отличать легенды от реальности.
