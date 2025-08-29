Сон, духи и тревога: почему нельзя вешать зеркало у кровати

Зеркало / © Pexels

Зеркало у кровати может быть не только удобным элементом интерьера, но и потенциальным источником проблем. Эзотерики говорят о паранормальных угрозах, в то время как наука призывает к скепсису.

Об этом рассказала британская исследовательница эзотерики Лиа в своем TikTok.

Она предупредила, что зеркала способны открывать своеобразные «порталы» между нашим миром и миром духов. По ее словам, это может привести к появлению нежелательных сущностей в доме и даже влиять на эмоциональное состояние человека.

«У вас появятся нежелательные духи. В вашем доме будут всяческие сущности, и вы точно не захотите, чтобы я приезжала и чистила энергию от низковибрационной сущности», — сказала Лиа.

Она также подчеркнула, что старые зеркала особенно опасны, ведь могут сохранять энергетику предыдущих владельцев.

Проблемы со сном и психикой

По мнению исследовательницы, расположение зеркала в спальне может быть связано с тревожным сном, ночными кошмарами или бессонницей. Смена места или даже накрывание зеркала тканью, по словам эзотериков, помогает уменьшить негативное воздействие.

Лиа советует избегать использования антикварных или старых зеркал, а также при необходимости закрывать их пледом или тканью на ночь.

Что говорит наука

Ученые скептически относятся к подобным утверждениям. Издание Science Sensei отмечает, что точно доказать паранормальную активность в зеркалах никому не удалось.

«Неугасимая паранормальная привлекательность продолжает вдохновлять как верующих, так и скептиков, стимулируя научные поиски в сфере самых загадочных опытов мира. Только серьезный анализ помогает отличить миф от потенциального явления», — отмечают исследователи.

Почему зеркала вызывают страх

Психологи добавляют, что страх перед зеркалами имеет глубокие корни в фольклоре, культуре и коллективном воображении. Именно поэтому многие склонны видеть в обычных вещах что-то сверхъестественное.

Ученые же напоминают: критическое мышление помогает отличать легенды от реальности.

